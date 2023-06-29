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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

مراكز الشباب تستقبل 42 ألف مواطن في مبادرة العيد أحلى بكفر الشيخ

مراكز الشباب في كفر
مراكز الشباب في كفر الشيخ

توافد الشباب والأطفال والفتيات في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، للمشاركة في مبادرة العيد أحلى بدعوة من 245 مركز شباب بكفر الشيخ، لتستمر على مدار أيام العيد، وبلغ عدد من استقبلته مراكز الشباب 42 ألف مواطن، وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ورعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

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من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مراكز شباب كفر الشيخ استقبلت منذ ساعات الصباح الأولى المصلين لأداء صلاة العيد بعدد 26 ساحة، واستقبلت ما يقرب من 50 ألف مصل، ورصدت اللجان المتابعة لأداء مراكز الشباب خلال المبادرة استقبال ما يقرب من 42 ألف مواطن على مراكز الشباب على مستوى المحافظة، مؤكدا أن المديرية وضعت خطة عمل لتقديم أفضل الخدمات الترفيهية والرياضية لرواد مراكز الشباب من كرنفالات احتفالية وعروض فنية وألعاب وملاهٍ للأطفال.

كما أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مراكز الشباب تستقبل المواطنين لليوم الثاني وتستمر في تقديم خدماتها حتى نهاية مواعيد العمل الرسمية، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة الإدارة العامة للشباب، والمركز الإعلامي بالمديرية، والمنسقين الإعلاميين بالإدارات الفرعية، وفرق العمل بمراكز شباب كفر الشيخ بمتابعة مديري الإدارات الفرعية، وتقدم كافة خدماتها للمواطنين بالمجان وفق توجيهات وزير الشباب والرياضة، مشيراً إلى تنوع البرامج والفعاليات الترفيهية والرياضية المقدمة لتناسب كافة أفراد الأسرة.

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