ماتت ملبية.. وفاة سيدة عقب انتهائها من رمي جمرة العقبة بالسعودية.. تفاصيل

توفيت الحاجة آمال إسماعيل علي، مفتشة التمريض بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، في أطهر بقاع الأرض، لتدفن في الأراضي السعودية، وذلك عقب انتهائها من رمي جمرة العقبة امس الاربعاء وخلال أول ايام عيد الأضحى المبارك، لتترك خلفها المئات من أصدقائها وزملائها في العمل يدعون لها بالرحمة والمغفرة.

فيما سادت حالة من الحزن الشديد اوساط العاملين بمديرية الصحة بالشرقية والذين أشادوا بالفقيدة وحسن معاملتها وإخلاصها في اداء عملها لتكون نهايتها في اطهر بقاع الأرض وتلقي ربها وهي محرمه مؤدية فريضة حج بيته الحرام.

ومن جانبه تقدم الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وجميع العاملين بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بخالص العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى أخصائية التمريض آمال إسماعيل علي مفتشة التمريض بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، والتي وافتها المنية أمس الأربعاء، أثناء تأديتها مناسك الحج بعد رمي جمرة العقبة، عن عمر يناهز ٥٧ عاما، وتم دفنها في أرض البقيع أطهر سائلين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا اليه راجعون.

فيما أكد مصدر بصحة الشرقية انه تم دفن جثمان الفقيدة في مقابر البقيع وسط حالة من الحزن الشديد التي سادت بين اسرة الفقيدة والذين دعوا بالرحمة والمغفرة.