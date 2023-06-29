الوحدة العامة لحماية الطفل بالشرقية تستقبل 400 بلاغ

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمجهودات الوحدة العامة لحماية الطفل ودورها الأساسي في معالجة وحل مشاكل الأطفال وذلك من خلال إستراتيجية عمل محددة لحماية الأطفال المعرضة للخطر ومراعاة وضع الطفل والوصول لتوفير المصلحة الفضلى له ليكون فرداً مؤثراً في المجتمع.

ومن جانبها أشارت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ إلى أهمية حماية الطفل المصري من تعرضه لكافة أشكال العنف والإساءة والعمل مع مؤسسات الدولة المعنية لتوفير مأوى آمن وتنمية وجدانية ومعرفية ومشاركة إيجابية بهدف تحقيق استقرار الأسرة المصرية.

واستعرضت هبه محمد حمد مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام مجهودات الوحدة خلال الـ ٦ أشهر الماضية حيث تلقن اكثر من 400 بلاغ لأطفال معرضة للخطر تنوع ما بين ( إساءات جسدية ونفسية -خدمات وخلافات اسرية – استغلال واهمال- - اساءات جنسية - وفاة أطفال بشبهة جنائية -عمالة أطفال - إيواء أطفال معثور عليهم - زواج أطفال ) و تقديم الدعم اللازم اجتماعياً وصحياً ونفسياً وقانونيا لهم وعمل خطة رعاية متكاملة وإدارة حالة لتلك البلاغات.

كما تم التنسيق مع النيابة العامة ونيابة الطفل للوصول للمصلحة الفضلى للطفل وتطبيق الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2018 الصادر من مكتب النائب العام والمشاركة فى اختيار الأم المثالية على مستوى المحافظة ( كعضو فى لجنة اختيار الأم المثالية بالمحافظة برئاسة السيد مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية ) .

كما تم اجتماع أعضاء الوحدة العامة والوحدات الفرعية لحماية الطفل بالمحافظة بمقر مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية لمناقشة البلاغات الواردة والتأكيد على المتابعة المستمرة لها حتى زوال الخطر عن الأطفال كما تم الاتفاق على ( عمل بروتوكول مع قسم التوجيه النفسى بمديرية التربية والتعليم لعمل التدخلات النفسية اللازمة للحالات - عمل حملات مكثفة لتوعية الأطفال والآباء والمدرسين ضد جرائم التحرش و مخاطر الانترنت وتفعيل دور الجمعيات الأهلية ) ومشاركة المجتمع المدنى فى إزالة الخطر عن الأطفال واستقبال وفد من فريق المهمة الاستشارية للمجلس القومى للطفولة والأمومة لمناقشة ما تم عمله بمحافظة الشرقية فى مجال مناهضة جريمة ختان الإناث وعرض أهم الأنشطة والفعاليات التى قامت بها وحدات الحماية فى هذا الشأن كما تم زيارة جمعية شباب الشرقية بمدينة القنايات ومركز ديرب نجم لمقابلة الفئات المستهدفة وتم الإشادة بإنجازات محافظة الشرقية فى هذا الشأن واعتبارها أفضل المحافظات التى تم زيارتها من حيث الأنشطة والفعاليات والإهتمام بتلك القضية.

وتشكيل لجنة لشؤون ذوي الهمم وذلك بعضوية الوحدة العامة لحماية الطفل والمشاركة فى اجتماع للاتفاق على آلية العمل بها وتوحيد الجهود الخاصة بذوي الهمم وتفعيلها واجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل بالمحافظة برئاسة المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ وبحضور ممثلين عن (مديرية التربية والتعليم - مديرية الشباب والرياضة - مديرية التضامن الاجتماعي - مديرية الصحة - مديرية الاوقاف - المنطقة الأزهرية - عميد كليه التربية و الطفولة ) وذلك لمناقشة البلاغات الواردة لوحدات حماية الطفل العام والفرعية واستعراض بعض نماذج للبلاغات وأشكال الإساءات التي يتعرض لها الأطفال وكيفيه إزالة الخطر عنهم كما تم الاتفاق على ( تدريب طلاب كلية التربية والطفولة على التوعية بأشكال الإساءات المختلفة التي يتعرض لها الأطفال - عمل حملات توعوية موسعه على مستوى كافة الهيئات والمديريات المشاركة كذلك حملات توعية للأهالي والأسرة للرقابة على الابناء وتقديم الدعم الكامل لهم.

وعقد الاجتماعات الشهرية خلال النصف الأول من العام الجاري للجان الفرعية لحماية الطفل بالمراكز لمناقشة البلاغات الواردة خلال كل شهر وأبرز أنواع الاخطار التي يتعرض لها الاطفال ووضع حلول لها والمرور على الإدارات التعليمية والمدارس بنطاق المحافظة شهرياً بمشاركة وحدة الحماية الفرعية بكل مركز كذلك وحدتي (حقوق الانسان - تكافؤ الفرص) لمتابعة سير العملية التعليمية ورصد المشكلات التى يتعرض لها الأطفال وربط اخصائيين المدارس بوحدات حماية الطفل وذلك بناء على قرار المحافظ رقم (14722) لسنة 2022.