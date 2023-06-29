عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الطائفة الإنجيلية تهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

الدكتور القس إندريه
الدكتور القس إندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية

بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقيـة تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى الثلاثين من يونيو.

جاء في نص البرقية: "فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم وجميع المصريين، بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، بأصدق التهاني القلبية في ذكرى يوم الثلاثين من يونيو، الذي قرر فيه الشعب المصري العظيم الاختيار، بمساندة القوات المسلحة المصرية المخلصة، للتأكيد على أن تكاتف المصريين هو حجر الأساس في تجاوز أي تحديات تواجه بناء وتقدم بلادنا الغالية، مصر المحبة السلام، وكل عام وسيادتكم بخير".

كما قدمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، في وقت سابق اليوم، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وجموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة ٣٠ يونيو.

وجاء في نص البرقية، وإننا، بعد عشر سنوات من هذه الثورة المجيدة، نرى بفخر ما وصلت إليه دولة الثلاثين من يونيو على مختلف المستويات في الطريق إلى جمهورية جديدة تتسم بالهوية المصرية الأصيلة وقيَم البناء والمواطنة والوحدة في مواجهة التحديات.

نصلي أن يحفظ الله مصرنا شعبًا وقيادة وحكومة بيمينه الرفيعة القوية، وينعم عليها بدوام التقدم والاستقرار.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه الآن|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميا ثاني أيام العيد وعيار21 مفاجأة

ماتت على عرفات| الحاجة راجية تاهت حتى الموت.. وابنها يكشف آخر لحظاتها المؤثرة

شاب يطلب كيلو لحمة عبر الفيس بوك .. وردود أفعال مفاجئة من المصريين

ضربة موجعة للأبيض.. بيراميدز يتفوق على الزمالك ويقترب من حسم صفقة الموسم

فى ثاني أيام العيد.. هبوط بأسعار الذهب| عيار 21 مفاجأة

للمرة الأولي في تاريخه| سيناريوهات اقتناص بيراميدز لقب الدوري من الأهلي

الزمالك بـ العيد..شلبي في الجبس وضياع صفقة بن شرقي وسيناريو خطف وصافة الدوري

مهمة مستحيلة.. كيف يصعد الزمالك لدوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي؟

ترشيحاتنا

المفتي مهنئا الرئيس السيسي بثورة 30 يونيو: جاءت استجابة طبيعية لإرادة الشعب

صحف السعودية: حركة انسيابية للحجاج في رمي الجمرات.. و"التعاون الإسلامي" تُدين حرق نسخة من المصحف بالسويد

الأرز والسكر بـ12 والزيت بـ30..زيادة دعم السلع التموينية..وهذه قائمة أسعار يوليو 2023

جمهورية جديدة بهوية مصرية.. الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ السيسي والشعب بذكرى 30 يونيو

الأهلي يطارد بيراميدز على الصدارة.. ترتيب الدوري المصري

استطلاع يظهر تساوي عدد الداعمين للحرب الأوكرانية والرافضين لها.. الكرملين يكشف الحقيقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفلة مصرية تلفت الانتباه.. هل تشبه النجمة العالمية سيلينا جوميز؟|شاهد

غسل أسنان الخروف بمعجون.. رجل يثير إعجاب المتابعين بأسرع طريقة لتنظيف الأضحية

لا تستعجلوا الحب.. رضوى الشربيني تثير الجدل بإطلالة جديدة

ماتت على عرفات| الحاجة راجية تاهت حتى الموت.. وابنها يكشف آخر لحظاتها المؤثرة

فيديو

لن تصدق.. رضا البحراوي يكشف عدد زوجاته وأبنائه ومهنته قبل الغناء «فيديوجراف»

مقطع فيديو لمسنة تنهار من البكاء في مكة تثير تعاطف السوشيال ميديا..شاهد

مقطع فيديو على متن طائرة بريطانية يحصد ملايين المشاهدات.. شاهد

مشاكل وأزمات.. محمد رمضان يكشف مواقف ندم عليها في حياته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

اﻟﻤﺰﻳﺪ