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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لحظات مؤثرة.. مسنة مصرية تلتقي بشبيه ابنها المتوفى في مكة

مسنة مصرية تجتمع
مسنة مصرية تجتمع مع شبيه ابنها المتوفي في مكة المكرمة

عرضت فضائية "العربية"، تقريرا بعنوان، لحظة مؤثرة لمسنة مصرية تجتمع مع شبيه ابنها المتوفي في مكة المكرمة.

ووفقا للتقرير، عاش رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لحظات مؤثرة بعد رؤيتهم لمسنة مصرية تحتضن شبيه ابنها المتوفي.

ووثق الشبيه الشهير المؤثر والمصور السعودي بسام الفيفي لحظات اجتماعه بالمسنة التي أثارت عواطف المتابعين، والتي كانت أشبه بالحلم بالنسبة للوالدة المفجوعة بابنها.

ومن جانبه، أوضح "الفيفي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح العربية"، أنه تفاجأ أثناء تواجده كخادم لضيوف بيت الله الحرام وتقديم بعض الخدمات والوجبات المجانية لهم، بسيدة مسنة تنظر له وتبكي.

وتابع أنه عندما اقترب منها قالت له أنت ابني فقال لها "اتشرف يا خالة"، معقبا: “ طلبت مني ان تعطيني عقاله وتعطيه ثوبها، وأخبرتني أنني أشبه ولدها الذي توفي في وقت قريب، ووعدتها  بزيارتها بمقر إقامتها قريبًا، اعتبرتها في مقام أمي وأي شاب سعودي كان سيفعل ذلك".

 

مسنة مصرية مكة المكرمة مواقع التواصل الاجتماعي المصور السعودي صباح العربية

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