بفستان أبيض.. هنا الزاهد تتألق في أحدث ظهور على إنستجرام

شاركت الفنانة هنا الزاهد، عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت الفنانة هنا الزاهد في الصورة بإطلالة مميزة، مرتدية فستانا أبيض ومعتمدة علي المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها.

علق الفنان أحمد فهمى على شائعة انفصاله عن زوجته الفنانة هنا الزاهد من خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج et بالعربى.

وقال أحمد فهمى :" أنا متعود على الشائعات ولو مطلعش عليا إشاعة فى اليوم بقلق ، لما بيكون فى معلومة صحيحة بطلع أكدها".

وكان قد علم صدى البلد أن كل مايشاع عن انفصال هنا الزاهد عن زوجها أحمد فهمي أخبار عارية تماما من الصحة، حيث أن الثنائي يستعد لطرح فيلمهم مستر اكس".

وعلى الرغم من إلغاء هنا الزاهد لمتابعة شقيقه كريم فهمي وزوجته دانيا إلا أن تدخل البعض قام بتهدئة الأمور بينهما .

ألغت الفنانة هنا الزاهد متابعة كريم فهمي شقيق زوجها أحمد فهمي حيث بدا ظهور بوادر مشكلة عائلية بسبب دانيا زوجته .

كما ألغت هنا الزاهد متابعة دانيا زوجة كريم فهمي و حظرتها من حسابها ؛ لتؤكد وجود خلاف بينهما.