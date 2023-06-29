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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مكالمات تجمع بين محمد بن زايد وأردوغان والصباح.. ما فحواها؟

صدى البلد

تبادل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك خلال اتصالين هاتفيين الليلة الماضية، أحدهما مع الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس تركيا والشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس وزراء دولة الكويت.

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وأعرب الرئيس التركي ورئيس وزراء الكويت عن خالص تمنياتهما للشيخ محمد بن زايد بهذه المناسبة المباركة بدوام الصحة والسعادة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية.

 

 ودعا الجميع المولى عز وجل أن يعيدها على شعوبهم بالخير واليمن والبركات وينعم على شعوب الأمتين العربية والإسلامية ودولها والبشرية جمعاء بالاستقرار والسلام والازدهار.

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