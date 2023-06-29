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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موقف مصطفى محمد من العروض المقدمة إليه.. رئيس نانت يحسم الأمر

صدى البلد

حسم فرانك كيتا، الرئيس التنفيذي لنانت الفرنسي، مستقبل المصري مصطفى محمد، مهاجم الفريق.


وكانت تقارير صحفية عدة أشارت إلى أن ليل الفرنسي وشيفيلد يونايتد الإنجليزيان يرغبان في ضم المهاجم المصري.

وقال كيتا في تصريحات إذاعية نقلها موقع "butfootballclub" الفرنسي اليوم الخميس "لم نتلقَ عروضًا من ليل أو شيفيلد بشأن مصطفى محمد، اللاعب سيبقى".

ولعب مصطفى محمد مع نانت في الموسم الماضي على سبيل الإعارة قادمًا من جالاطا سراي، لكن النادي الفرنسي فعّل خيار الشراء النهائي حتى عام 2027.


مصطفى محمد، صاحب الـ25 عامًا، لعب مع نانت الموسم الماضي 51 مباراة في كل البطولات، سجل خلالها 11 هدفًا، وصنع 5 أهداف أخرى.
 

شيفيلد يونايتد الإنجليزي شيفيلد يونايتد شيفيلد يونايت نانت الفرنسي مصطفي محمد

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