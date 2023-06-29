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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 70 ألف جنيه.. اشتري هذه السيارة الكورية لمحبي الهاتشباك

السيارة الكورية دايو
السيارة الكورية دايو ماتيز

قدمت علامة دايو الكورية الجنوبية الكثير من السيارات داخل السوق المصري، سواء من فئة السيدان او الهاتشباك، ومنها النسخة "ماتيز" صاحب الحجم الصغير، حيث اكتسبت تلك النسخة شهرة كبيرة نسبة إلى هذا التصميم، بالاضافة إلى سعرها المناسب لمن يرغب في شراء سيارة مستعملة تنتمي إلى فئة الهاتشباك.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر السيارة دايو ماتيز في السوق المصري للسيارات المستعملة وابرز مواصفاتها الفنية.

السيارة الكورية دايو ماتيز

ظهرت السيارة دايو ماتيز موديل 1999 عبر احد الصفحات المتخصصة في بيع وشراء السيارات الكترونيًا، وهي بحالة جيدة من الناحية الخارجية والداخلية، حيث تمتعت بطلاء باللون النحاسي الشهير، مع اقطاب جانبية ناحية السقف، وجنوط رياضية باللون الفضي.

السيارة الكورية دايو ماتيز

وجاءت السيارة دايو ماتيز موديل 1999 بنظام صوتي ترفيهي داخلي، ومدخل AUX و USB، وانذار مانع للسرقة، ونوافذ كهربائية بالجزء الأمامي، وفرش من الجلد، بالاضافة إلى الاحتفاظ بحالة الفبريقا من الداخل.

السيارة الكورية دايو ماتيز

وتعتمد السيارة دايو ماتيز موديل 1999 في قدراتها الفنية على محرك 4 سلندر، سعة 800 سي سي، يضخ قوة إجمالية قدرها 52 حصانا عند 5900 دورة في الدقيقة، و 69 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران عند 4600 دورة في الدقيقة، بالاضافة إلى ناقل سرعات مانيوال خماسي النقلات "دفع أمامي".

السيارة الكورية دايو ماتيز

سعر السيارة دايو ماتيز موديل 1999 في السوق المصري للسيارات المستعملة 

 

تقدم السيارة دايو ماتيز موديل 1999 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع بقيمة سعرية بلغت 70 ألف جنيه.

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