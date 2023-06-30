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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد تفوقه في شباك التذاكر.. هل يقدم تامر حسني جزء ثاني من تاج؟

بوستر فيلم تاج
بوستر فيلم تاج

تصدر فيلم تاج للفنان تامر حسني إيرادات شباك التذاكر بعد يوم من طرحه في دور العرض داخل وخارج مصر. 

وطلب أحد المتابعين من تامر حسني تقديم جزء ثاني في تعليق عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، ووعدهم نجم الجيل بالتفكير في الأمر. 

حقق فيلم تاج  للفنان تامر حسني، ردود أفعال إيجابية بعد عرضه مباشرة بالسينمات.

ووصلت إجمالي الإيرادات الدولية لفيلم “تاج" ٤٤ مليون جنيه في يومه الأول ، حيث حقق فيلم “تاج” ٤ ملايين داخل مصر و ٤٠ مليون جنيه خارجها رغم عرضه فقط على ٦٠ ٪؜ من السينمات بمصر و الخارج و ذلك لتأخر تسليم النسخة النهائية من الفيلم لجميع دور العرض و يعد رقما ضخما جداً يكمل به تامر حسني سلسله تحطيمه لأرقامه الاستثنائية كل عام .

ينتمي فيلم تاج لسلسلة أعمال "الأبطال الخارقين" (السوبر هيروز) في مصر والوطن العربي، ويجسد تامر حسني شخصيتين لتوأمين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات. ويُعتبر هذا الفيلم أول ظهور لبطل عربي خارق في السينما العربية، والفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني، والمطربة ساندي، وبيومي فؤاد، والعديد من النجوم، ومن إخراج سارة وفيق.

تامر حسني شباك التذاكر دور العرض نجم الجيل تفاصيل فيلم تاج

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