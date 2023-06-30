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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب يفجر مفاجأة بشأن مناظرة الجمهوريين لانتخابات الرئاسة

أرشيفية
أرشيفية

صرح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأنه قد لا يشارك في أول مناظرة تعقد بين المرشحين الجمهوريين في 23 أغسطس المقبل في ولاية ويسكونسن، وذلك قبيل الترشح النهائي للانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن ترامب قوله: "قد لا أشارك في مناظرة الجمهوريين للانتخابات الرئاسية بأغسطس"، مرجحًا إقامة فعالية منفصلة.

وليتمكنوا من المشاركة في المناظرة، على المرشحين أن يفوا بسلسلة معايير (استطلاعات رأي وجمع تبرعات وغيرها)، على أن يلتزموا جميعًا دعم المرشح الجمهوري الذي يختاره الحزب في نهاية المطاف.

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وإذا كان عدد المرشحين كبيرًا، يمكن تنظيم مناظرة ثانية في 24 أغسطس، وفق ما أعلنت رئيسة الحزب رونا مكدانييل.

والفائز في هذه الانتخابات التمهيدية سيواجه في نوفمبر 2024 المرشح الذي يختاره الحزب الديمقراطي، وسيكون على الأرجح الرئيس جو بايدن.

ولم يكن اختيار ميلووكي، أكبر مدن ويسكونسن، لتستضيف هذه المناظرة من باب الصدفة. فهذه الولاية عادة ما تشهد منافسة شديدة بين الجمهوريين والديمقراطيين في كل استحقاق انتخابي. وقد فاز فيها بايدن العام 2020 بفارق ضئيل.

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