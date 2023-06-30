داخل المخيمات بمشعر منى .. الروبوت زيزو فى خدمة حجاج السياحة

فاجأ أحد المطوفين السعوديين حجاج السياحة باستعمال الذكاء الاصطناعى فى المخيمات التى أقامها السلطات داخل المشاعر المقدسة بـ (عرفات - منى ) لتوفير الراحة الكاملة لجميع الحجاج المصريين.

واستقبل حجاج السياحة روبوت يدعى زيزو، يعمل على تقديم الخدمات الفندقية فى مشعر منى، من أطعمة ومشروبات، وأصر المصريين على التقاط الصورالتذكارية معه تعبيرا عن سعادتهم باستخدام التكنولوجيا الحديثة فى المخيمات.

وقامت البعثة المصرية لحجاج السياحة برئاسة سامية سامى رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار ورئيس بعثة الحج بجولات تفقدية للاطمئنان على حجاج الشركات، والاطمئنان على المخيمات، وهى عبارة عن مخيمات ألمانية الصنع مقاومة للحرائق ومزودة بأجهزة تكييف نظرا لحرارة الجو، وفي أماكن قريبة من الجمرات وبعيدة عن مخرات السيول.