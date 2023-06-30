إعلان من السعودية بأعداد إصابات الاجهاد الحراري بين ضيوف الرحمن

أصيب أكثر من 2000 شخص بإجهاد حراري منذ بداية الحج من بينهم 1,721 شخصا، بعدما وصلت درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية، على ما أعلنت وزارة الصحة السعودية.

وشهد موسم الحج هذا العام مشاركة أكثر من 1,8 مليون حاج، من بينهم الكثير من كبار السن، مع إلغاء الحد الأقصى لعمر المشاركين.



وذكرت وزارة الصحة في بيان نشرته قناة الإخبارية الحكومية "بلغت أعداد الإصابات بالإجهاد الحراري منذ بداية اليوم (الخميس) 1721"، يضافون إلى 287 حالة سبق أن أعلنتهم الثلاثاء.

وقد يكون هذا الرقم أعلى بكثير إذ لا يتوجه كل المصابين للمستشفيات والمراكز والفرق الطبية العديدة التي نشرتها السعودية.

