القومي للاتصالات: هدفنا الاستثمار في البشر لخلق كوادر تتعامل مع التحول الرقمي.. فيديو

قال الدكتور أحمد خطاب ، مدير المعهد القومي للاتصالات ، إن المعهد انشيء منذ أربعين عاما ، وهو أحد أهم أزرع وزارة الاتصالات ، ويعمل على العديد من المحاور التي تخدم تكنولوجيا المعلومات ، موضحا أن أحد أهم أسباب أنشاؤه هو عمل أبحاث في تحسين مشكلات الاتصالات .

وتابع مدير المعهد القومي للاتصالات ، خلال لقاء لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، أن المعهد يمتلك دبلومة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات ، مشيرا إلى أن المعهد يركز على التنمية البشرية ، وخلق كوادر لبناء الجمهورية الجديدة .

ولفت ، إلى أن الدولة بشكل عام توفر دعم للتحول الرقمي بأوجه عديدة ، وتهتم بتحسين البنية التحتية في الصعيد ، والمناطق النائية ، متابعا : "الدولة تتجه لتسهيل الحياة على المواطنين من خلال التحول الرقمي " .

وأوضح ، أن التحول الرقمي يحتاج لتدريب الموظفين على كيفية تقديم الخدمات التي تقدمها الوزارة .

ولفت ، إلى أن مصر سباقة في مجال صناعة الالكترونيات ، ولكن كان هناك نقص في تكنولوجيا الالكترونيات ، وهناك تبني لهذه المبادرة ، وتدريب الخريجين على صناعة الالكترونيات ، وفقا لمبادرة الرئيس السيسي عام 2015 .