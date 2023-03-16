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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالتعاون مع لقومي للاتصالات وهيئة الطاقة الشمسية بنبان

جامعة أسوان تعلن انطلاق فعاليات ملتقى التحديات والفرص

جانب من الملتقى
جانب من الملتقى

انطلقت بجامعة أسوان فعاليات ملتقي التحديات والفرص بالتعاون مع المعهد القومي للإتصالات وهيئة الطاقة الشمسية بنبان وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة، وبإشراف  الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور محمد عبدالعزيز مهلل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

بجانب عدد من خبراء الصناعة من شركة الإتصالات المهندس محمود عبدالرازق ، والدكتور غزالي عبدالعاطي ممثل المعهد القومي للإتصالات ورئيس قسم الإلكترونيات بالمعهد، والدكتورة فيروز محمود مدير عام التدريب بالمعهد والمشرف علي مراكز إبداع مصر الرقمية، والدكتور هاني مصطفي منسق العام لهيئة الطاقة الشمسية بنبان، والدكتور عادل مكي عميد كلية التربية الرياضية، والمهندس حسام سلطان المدير التنفيذي لجمعية مستثمري الطاقة الشمسية، والمستشار محمد أبو كروره نقيب المحامين بأسوان. 

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من جانبه قال الدكتور محمد عبدالعزيز مهلل بأن الجامعة تعمل علي عقد العديد من الشراكات بين المؤسسات الحكومية وجمعيات المجتمع المدنى لإتاحة فرص العمل لخريجي وطلاب الجامعة والعمل علي تطويع الخريجين من خلال صقلهم بالبرامج التدريبية من أجل ربطهم بإحتياجات سوق العمل وذلك بهدف تنمية شباب الخريجين بأسوان. 

وفى نفس السياق قال الدكتور غزالى عبد العاطى ممثل المعهد القومي للإتصالات بأن المعهد يقدم العديد من البرامج التدريبية لطلاب والخريجين في ظل توجه الدولة لتحول الرقمي والعمل علي توفير فرص عمل غير نمطية في مختلف القطاعات ومجال التقنية. 

فيما أوضحت الدكتوره فيروز محمود مدير عام التدريب بالمعهد والمشرف على مراكز إبداع مصر الرقمية أنه تم على هامش الملتقى توقيع عقد برتوكول تعاون مع محطة الطاقة الشمسية ببنان لتوظيف خريجي برنامج شباب مصر الرقمية الذي استمر لمدة 4 شهورفي مجال البروبنت، كما تم التواصل مع  نماذج من الطلاب الدراسين لإبداء آراءهم فى البرنامج الذي تناول شقين الأول تأهيل الخريجين بالمهارات الشخصية والشق الثانى التقنى الذي يؤهلهم لسوق العمل. 

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وأوضحت الدكتورة سامية حشمت المشرف العلمي للتدريب أنه تم توقيع برتوكول تعاون بين المعهد القومى للإتصالات وهيئة الطاقة الشمسية بنبان لخدمة الخريجين من جامعة أسوان وذلك بهدف التعرف علي الفرص المتاحة وكيفية التغلب علي المعوقات في سوق العمل المصري و العالمي ويقام الملتقي بمحافظة أسوان بفرع المعهد القومي للإتصالات "بمركز إبداع مصر الرقمية Creativa" بجامعة أسوان بصحارى. 

وأشاد الدكتور على محمد عبدالعزيز المشرف العلمي للتدريب ومدير البوابة الإلكترونية بالجامعة بفرص التدريب . 

 

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