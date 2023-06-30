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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم

أسعار العملات العربية
أسعار العملات العربية اليوم الجمعة

استقرت أسعار العملات العربية فى البنوك العاملة في مصر علي مدار تعاملات الاسبوع الماضي

ويرصد موقع "صدى البلد" حركة بيع و شراء العملات العربية امام الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة 30 يونيو 2023 وفقا لاخر تحديثات البنك المركزي و الأهلي ومصر مقارنة بسعر إغلاق الأحد الماضي بداية تعاملات الأسبوع.

 

أسعار العملات العربية


الدينار الكويتي يسجل 100.38جنيه

وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات اليوم الجمعة فى البنك  الأهلي كالاتي:

انخفض سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا 100.11جنيه للشراء و 100.38جنيه للبيع مقارنة ب و100.39جنيه للبيع سعر إغلاق الأحد الماضي بتراجع  قرشا .


واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي  عند 8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي نحو 8.38جنيه للشراء و8.39جنيه للبيع .

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أسعار العملات الأجنبية خلال أسبوع..استقرار الدولار وتراجع اليورو

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أسعار العملات العربية فى بنك مصر


وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات الجمعة فى بنك مصر :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا 100.11جنيه للشراء و 100.38جنيه للبيع .


سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات الجمعة فى بنك مصر نحو  8.19جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات الجمعة فى بنك مصر نحو 8.38جنيه للشراء و8.39جنيه للبيع .

أسعار العملات العربية فى البنك المركزي


وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات الجمعة فى البنك المركزي وفقا لاخر تحديث :

سجل سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا نحو 100.31جنيه للشراء و 100.74جنيه للبيع مقارنة 100.71جنيه الأحد الماضي بزيادة 3 قروش.  

سعر الريال السعودي

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك المركزي نحو  8.22 جنيه للشراء و8.25جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك المركزي نحو 8.39جنيه للشراء و8.42جنيه للبيع .


العملات العربية الأعلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.

 

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