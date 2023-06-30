أسعار العملات الأجنبية خلال أسبوع..استقرار الدولار وتراجع اليورو

تباينت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري علي مدار الأسبوع حيث استقر سعر صرف الدولار الأمريكي الجنيه الأسترليني وتراجع اليورو .

وخلال السطور التالية يرصد موقع "صدي البلد"أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة 30 يونيو 2023 وفقا لاخر تحديثات البنك المركزي وبنكي مصر و الأهلي مقارنة بأسعار إغلاق الأحد الماضي بداية تعاملات .

أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي



استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة مسجلا 30.75جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع .



انخفض سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة مسجلة 33.48جنيه للشراء و 33.67جنيه للبيع مقابل 33.80 جنيه سعر إغلاق الأحد الماضي بتراجع 13قرش.

بلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة 39.10جنيه للشراء و 39.32جنيه للبيع مقارنة 39.34جنيه للبيع سعر إغلاق بداية تعاملات الأسبوع الماضي بتراجع قرشين.

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم 34.26جنيه للشراء و34.61جنيه للبيع مقارنة 34.48 جنيه الأحد الماضي بزيادة 13 قرش .

أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر

وسجل سعر الدولار الأمريكي نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 33.48جنيه للشراء و33.67جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 39.10جنيه للشراء و39.32جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 34.26جنيه للشراء و34.61جنيه للبيع .



أسعار العملات فى البنك المركزي

واستقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لاخر تحديث فى البنك المركزي مسجلا 30.83جنيه للشراء و30.95جنيه

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الجمعة عند 33.62جنيه للشراء و33.76 جنيه للبيع مقارنة 33.72 جنيه الأحد الماضي بإنخفاض 4 قروش.

استقر سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الجمعة عند 39.20جنيه للشراء و 39.37جنيه للبيع .

بلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم 34.52جنيه للشراء و34.67جنيه للبيع مقارنة 34.50 جنيه بإرتفاع 17 قرش.