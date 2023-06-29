ارتفاع كبير لـ الدولار بعد معلومة عن فرصة خطيرة لـ الفيدرالي الأمريكي

ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في أسبوعين، اليوم الخميس، بعد أن أظهرت البيانات الاقتصادية أن سوق العمل ظل على أساس صلب، مما يمنح الفيدرالي الأمريكي فرصة لمواصلة رفع أسعار الفائدة.

وارتفعت توقعات السوق برفع الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في يوليو إلى 86.8٪ بعد البيانات مقابل 81.8٪ في الجلسة السابقة.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.204٪ إلى 103.150 بعد أن صعد في وقت سابق إلى 103.44 مسجلا أعلى مستوى منذ 13 يونيو.

وارتفع الدولار مقابل الين الياباني لليوم الثالث على التوالي، مسجلاً أعلى مستوى جديد في 7-1 / 2 شهرًا عند 144.90، حيث من المتوقع أن تظل خطط سياسة البنك المركزي الأمريكي والياباني على طرفي نقيض من الطيف.

وتراجع الين بنسبة 0.07٪ مقابل الدولار إلى 144.59 للدولار.

ولم يستبعد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في حديثه في مؤتمر البنك المركزي الأوروبي، زيادة سعر الفائدة في اجتماع يوليو لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، مشيرًا إلى أن المزيد من رفع أسعار الفائدة قادم من البنك المركزي.

وقال إنه لا يرى التضخم ينخفض إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪ حتى عام 2025 على الأقل.