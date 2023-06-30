تدريب موظفي مراكز خدمة المواطنين بقرى حياة كريمة على التحول الرقمي

عرض برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " تقريرا عن تدريب موظفي قرى " حياة كريمة" ببني سويف على التحول الرقمي .

وأجرى البرنامج لقاءات مع طلاب من المرحلتين الإعدادية والثانوية من مركزي" ناصر " و " ببا" ببني سويف ، والذين حصلوا على منحة وزارة الاتصالات في التحول الرقمي .

وخلال التقرير ، تم عمل لقاء مع أحد المسؤولين عن تدريب الموظفين ، والتي أوضحت أن المنحة تتناول التدريب من بداية الكتابة على الكيبورد ، وحتى برامج الأكسيل .

وفي سياق أخر ، قال الدكتور أحمد خطاب ، مدير المعهد القومي للاتصالات ، إن المعهد انشيء منذ أربعين عاما ، وهو أحد أهم أزرع وزارة الاتصالات ، ويعمل على العديد من المحاور التي تخدم تكنولوجيا المعلومات ، موضحا أن أحد أهم أسباب أنشاؤه هو عمل أبحاث في تحسين مشكلات الاتصالات .