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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار الطماطم وتراجع البصل.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

أسعار الخضراوات والفاكهة
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة

تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في سوق العبور حيث استقرت الطماطم وتراجع البصل وارتفعت البطاطس علي مدار تعاملات الأسبوع .

ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة  خلال تعاملات اليوم الجمعة 30 يونيو 2023 وفقا لآخر تحديث للبوابة الإلكترونية ل" سوق العبور " لتجارة الجملة.


أسعار الخضراوات اليوم الجمعة فى سوق العبور كالتالى:


سجل متوسط سعر كيلو الطماطم اليوم ما بين 2.5 و 4 جنيه.

وبلغ سعر البطاطس اليوم الجمعة  ما بين 7.50 و 8 جنيهات، وتراجع سعر كيلو البصل بقيمة جنيها ليسجل نحو  10 جنيهات.

وبلغ سعر الكوسة اليوم الجمعة فى سوق العبور 9 جنيهات للكيلو تراوحت الفاصوليا بين 14 الى 16جنيه ،واستقر  الباذنجان البلدي عند 7.5 جنيه.


وسجل الفلفل الرومي البلدي اليوم الجمعة فى سوق العبور  بين 9 إلى 14 جنيها الفلفل الحامي البلدي بين 8 و 11 جنيها للكيلو.


فيما سجلت اسعار الملوخية اليوم الجمعة فى سوق العبور بين 2.5 الى 5.5 جنيه للكيلو  ، خيار صوب بين 9 الى 12 جنيها،خيار بلدى بين 6 إلى 9 جنيه ، البامية بين 24 الى 30 جنيه ،قلقاس بين 5 الى 9 جنيهات.

ونرصد أسعار الفاكهة اليوم الجمعة بسوق العبور

وفيما تعلق بأسعار الفاكهة تراوح سعر كيلو الليمون البلدى اليوم الجمعة فى سوق العبور بين 12 إلى 22 جنيها للكيلو، ليمون أضاليا من 7 إلى 11 جنيهات ،تراوح سعر كيلو البرتقال الصيفي بين 7 و 13 جنيها.

أسعار العنب بسوق العبور

وسجل سعر كيلو العنب الأسود 25 جنيها ،سعر كيلو عنب كرمسن 25 جنيها، عنب بناتي أحمر 24 جنيه، عنب بناتي أصفر 16 جنيه.


 

أسعار الفاكهة بأنواعها فى سوق العبور

 

تراوحت أسعار كيلو سعر  تفاح أمريكي إيطالي و الجولدن بين 25 الى 35 جنيها  ،تفاح مصري 8 الي 18 جنيه ،مشمش صحراوي  20 الى 35 جنيها ، كانتلوب 5 الى 11 جنيها ، رمان 8 إلى 18جنيها ، فراولة 10 جنيها ،اناناس 50جنيها، برقوق سكري 20 جنيها ،  وتراوح سعر كيلو بلح سيوي 40 جنيه،بلح رملي 10 جنيهات،  وصل سعر  الكمثرى المستوردة 70 جنيه للكيلو الواحد ،وتراوح سعر كيلو نكترين بلدي مابين 10 الى 20 جنيه ، وسجل الكيوي 26 جنيه للكيلو .


ويعد سوق العبور إنجاز قومي كبير ونقلة حضارية وسلوكية هامة بني على أحدث مستوي عالمي ليكون الأول على مستوى الشرق الأوسط وروعي في تصميمه طبيعة المجتمع المصري وأنماط سلوكه وأساليب استهلاكه ،وتم افتتاحه في 1994 حيث قد قدم حلولا جذرية لمشاكل الأسواق القديمة في روض الفرج وغمرة والتي كانت سبباً في وصول نسبة الفاقد في الخضر والفاكهة إلى 50-60% في بعض الأصناف وهو ما كان يعادل 1.2 مليار جنيه سنويا انخفضت هذه النسبة إلى 3-5 % بعد إنشاء سوق العبور وهي النسبة المتعارف عليها في أحدث الأسواق العالمية.

 

الخضراوات أسعار الخضراوات اليوم اسعار الفاكهة سوق العبور اليوم الجمعة

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