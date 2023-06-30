إقبال الطلاب على كليات التكنولوجيا لمواكبة التحول الرقمي.. فيديو

قال الدكتور عادل بدير، عميد كلية هندسة الالكترونيات والاتصالات والحاسبات بالجامعة المصرية اليابانية ، إن التحول الرقمي أصبح توجها مهما بعد الثورة الصناعية الرابعة ، والتي اتسمت باتصال أجهزة الكمبيوتر معا عن طريق شبكة الاتصالات ، ونتيجة لذالك أصبح التحول الرقمي الزاما وليس رفاهية .

وأشار عميد كلية هندسة الالكترونيات بالجامعة المصرية اليابانية ، خلال لقاء عبر " زووم " ، لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، إلى أن الرئيس السيسي وجه بأهمية التحول الرقمي ، ولذالك جاءت الرقمنة في أوليات الدولة المصرية ، موضحا أن مشروعات تخرج كلية الحاسبات تقوم على أعداد برامج حاسوبية ، ومواقع الكترونية لتسهيل الخدمات على المواطنين ، مثل " بوابة مصر الرقمية ".

ولفت ، إلى أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات تقدم تمويل تنافسي للخريجين لتبني واحتضان أفكارهم في التحول الرقمي ، وتحويلها لشركات ناشئة ، متابعا :" تم احتضان 192 شركة منذ عام 2013 وحتى الأن " .

وأوضح ، أن مراكز تدريب الطلاب بالجامعات على التحول الرقمي تهتم باللغات الدولية ، لحصول الطلاب على عمل في السوق الدولي .