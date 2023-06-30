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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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استقرار الدولار.. أسعار العملات الأجنبية والعربية في بنوك مصر ..الذهب عيار 21 يسجل 2280 جنيها

أسعار الذهب والدولار
أسعار الذهب والدولار

أسعار العملات والذهب

الدولار يسجل 30.85جنيه للبيع

الجنيه الإسترليني يسجل 39.37جنيه للبيع

اليورو يسجل 33.76جنيه للبيع 

الريال السعودي يسجل 8.25جنيه للبيع

الدرهم الاماراتي يسجل 8.42جنيه للبيع 

الدينار الكويتي يسجل 100.74جنيه

استقرار الذهب  ..عيار 21 يسجل 2280جنيها


ويستعرض موقع "صدى البلد "من خلال خدمة عرض أسعار  العملات السلع المهمة مثل العملات الأجنبية والعربية الذهب.


 أسعار العملات الأجنبية خلال أسبوع


تباينت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري علي مدار الأسبوع حيث استقر سعر صرف الدولار الأمريكي الجنيه الأسترليني وتراجع اليورو .

وخلال السطور التالية يرصد موقع "صدي البلد"أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة 30 يونيو 2023 وفقا لاخر تحديثات البنك المركزي وبنكي مصر و الأهلي مقارنة بأسعار إغلاق الأحد الماضي بداية تعاملات .

 

أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي


استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي  اليوم الجمعة مسجلا 30.75جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع .


انخفض سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة  مسجلة  33.48جنيه للشراء و 33.67جنيه للبيع مقابل 33.80 جنيه سعر إغلاق الأحد الماضي بتراجع 13قرش.

 

بلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة  39.10جنيه للشراء و 39.32جنيه للبيع مقارنة 39.34جنيه للبيع سعر إغلاق بداية تعاملات الأسبوع الماضي بتراجع  قرشين.

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم 34.26جنيه للشراء و34.61جنيه للبيع مقارنة 34.48 جنيه الأحد الماضي بزيادة 13 قرش .

أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر

وسجل سعر الدولار الأمريكي نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو  33.48جنيه للشراء و33.67جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 39.10جنيه للشراء و39.32جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 34.26جنيه للشراء و34.61جنيه للبيع .


أسعار العملات فى البنك المركزي

 

واستقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لاخر تحديث فى البنك المركزي مسجلا 30.83جنيه للشراء و30.95جنيه

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الجمعة عند 33.62جنيه للشراء و33.76 جنيه للبيع مقارنة 33.72 جنيه الأحد الماضي بإنخفاض 4 قروش.

استقر سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الجمعة عند 39.20جنيه للشراء و 39.37جنيه للبيع .

بلغ  سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم 34.52جنيه للشراء و34.67جنيه للبيع مقارنة 34.50 جنيه بإرتفاع 17 قرش.

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وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم

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أسعار العملات الأجنبية خلال أسبوع..استقرار الدولار وتراجع اليورو

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أسعار أعيرة الذهب اليوم الجمعة 30 يونيو 2023

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صعود الدولار الأمريكي.. وسقوط الذهب اليوم الجمعة 30-6-2023

 

أسعار العملات العربية


استقرت أسعار العملات العربية فى البنوك العاملة في مصر علي مدار تعاملات الاسبوع الماضي

 

وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات اليوم الجمعة فى البنك  الأهلي كالاتي:

انخفض سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا 100.11جنيه للشراء و 100.38جنيه للبيع مقارنة ب و100.39جنيه للبيع سعر إغلاق الأحد الماضي بتراجع  قرشا .


واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي  عند 8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي نحو 8.38جنيه للشراء و8.39جنيه للبيع .


أسعار العملات العربية فى بنك مصر


وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات الجمعة فى بنك مصر :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا 100.11جنيه للشراء و 100.38جنيه للبيع .


سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى بنك مصر نحو  8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى بنك مصر نحو 8.38جنيه للشراء و8.39جنيه للبيع .

أسعار العملات العربية فى البنك المركزي


وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات الجمعة فى البنك المركزي وفقا لاخر تحديث :

سجل سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا نحو 100.31جنيه للشراء و 100.74جنيه للبيع مقارنة 100.71جنيه الأحد الماضي بزيادة 3 قروش.  

سعر الريال السعودي

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك المركزي نحو  8.22 جنيه للشراء و8.25جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك المركزي نحو 8.39جنيه للشراء و8.42جنيه للبيع .


العملات العربية الأعلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.

 


أسعار الذهب اليوم الجمعة

 

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأغلى سعرا 2606 جنيهًا  .

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو  2389جنيهًا   .


سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداول 2280 جنيهًا


سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 1954جنيهًا .


سجل سعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1520جنيهًا .


سجل سعر جرام الذهب عيار 12 سجل 1303جنيهًا .


وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 18240جنيه.


بلغ  سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة2.6مليون جنيه .


وسجلت سعر أوقية الذهب نحو 1908دولار 
 


أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.


وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو العالم.

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