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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

متابعة مستمرة لعمل فرق 100 يوم صحة خلال يومها السادس بالشرقية

صدى البلد

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، من صباح اليوم الجمعة، عمل الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة، في يومها السادس، وذلك بمركز ومدينة الإبراهيمية، والتي تم إطلاقها الأحد الماضي على مستوي الجمهورية.

وتفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية عمل الفرق الطبية المتحركة بالعيادة المتنقلة والمتمركزة بجوار سوق المنتزة بالإبراهيمية، وكذلك عمل الفرق الطبية الثابتة بالمركز الطبي، ومكتب الصحة بالإبراهيمية، ووحدة طب الأسرة بالحلوات، متفقدا ديوان الإدارة الصحية بالإبراهيمية، تأكد خلالهما من انتظام سير العمل بالمبادرة الرئاسية، وتقديم الخدمات الصحية والأساسية للمواطنين، واجراء كافة الفحوصات الطبية لهم، وفقاً لخطة عمل المبادرات الرئاسية الصحية ١٠٠ مليون صحة، والتي تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وغيرها، هذا بالإضافة إلى عمل الحملات التوعوية والتثقيفية صحياً للمواطنين، متابعاً مؤشرات التردد على العيادة المتنقلة، والتأكد من التسجيل الالكتروني للمواطنين المترددين على المبادرة الرئاسية، على السيستم الخاص بوزارة الصحة والسكان.

وقدم وكيل الوزارة التهنئة للفرق الطبية الثابتة والمتحركة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعادة الله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وقام بالتأكد من تكثيف تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين، وزيادة الإقبال على كافة الخدمات بالمركز الطبي ومكتب الصحة، ووحدة الحلوات، وفقاً لمؤشرات التردد اليومي، كما تأكد من انتظام صرف الألبان المدعمة خلال عطلة العيد، موجهاً بأهمية عمل الدعاية اللازمة بالقرى والنجوع، وتقديم الخدمات الطبية من خلال الفرق المتحركة بالمنازل، مع التأكيد على حسن معاملة متلقي الخدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، كما تفقد مركز الطعوم والاطمئنان على سلسلة التبريد بالمركز الطبي، وحفظ الطعوم وفقاً لدرجات الحرارة المناسبة لها.

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وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن هذه المبادرة الرئاسية سيتم تنفيذها بالمحافظة علي مدار ١٠٠ يوم حتي ١ اكتوبر ٢٠٢٣، مضيفاً بأن تم تدريب الفرق الطبية علي أعمال المبادرة، والتي سيتم من خلالها تكثيف انتشار فرق المبادرات الرئاسية الصحية المختلفة "١٠٠ مليون صحة"، وتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي، وتقديم كافة الخدمات الصحية من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة، بجانب تكثيف عمل القوافل الطبية، وأعمال مراقبة الأغذية، وصحة البيئة، وخدمات تنظيم الأسرة، وإجراء المسح الميداني لرفع نسب التغطية للتطعيمات الروتينية بالمنازل، وتطعيم الأطفال المختلفين منهم من عمر يوم وحتي ٥ سنوات، مع التأكيد على ضمان جودة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين بجميع المنشآت الصحية بمحافظة الشرقية.

وأضاف "مسعود" أن مبادرة ١٠٠ يوم صحة تعد نتاج وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسيه ١٠٠ مليون صحة، وتسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل بها خلال مدة زمنية قصيرة تصل إلى ١٠٠ يوم، مع ضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، مع التأكيد على استمرارية وجودة نظم الإحالة والتشخيص والعلاج، وتهدف مبادره ١٠٠ يوم صحة إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزاره الصحه والسكان، وتضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية، لضمان إتاحة وجودة الخدمات للمنتفعين، سواء من المصريين أو غير المصريين المقيمين على الأراضي المصرية.

وأشار محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، إلي أن وزارة الصحة والسكان، خصصت الخط الساخن رقم ١٥٣٣٥، للرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة ١٠٠ يوم صحة، حرصاً منها على إمداد المواطنين بالمعلومات، حفاظاً علي صحتهم وسلامتهم.

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