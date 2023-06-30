عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني : كلمة الرئيس السيسي في ذكرى 30 يونيو خريطة طريق للمستقبل

حازم عويان
حازم عويان

ثمن النائب حازم عويان عضو مجلس النواب ، تأكيد  الرئيس عبد الفتاح السيسى، في كلمته اليوم بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو : إن الشعب المصري ضرب في ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، أروع مثالًا في الانتماء والارتباط بالوطن وهويته، وأثبت أنه أقوى مما تتصور أعداؤه، وأشد بأسًا ممن اعتقدوا أنهم سينالون من وطننا إرهابهم الأسود.


وتابع عويان ، قائلا: إن كلمة الرئيس السيسي اليوم بمناسبة ثورة 30 يونيو بمثابة خريطة طريق للمستقبل ،  وأن تأكيد فخامة الرئيس السيسي ، أن مصر لن تتخلى أبدًا عن ما حققته على أرض الواقع من انتصارات وإنجازات فارقة نابعة من إرادتها في شتى مجالات الحياة رغم كل التحديات والأزمات،

وأكد عضو مجلس النواب ، أن ثورة 30 يونيو، كانت بمثابة نقطة التحول الفاصلة في تاريخ مصر الحديث وكانت الشرارة التى انطلقت لتعبر عن إرادة المصريين في اختيار من يتولى قيادة البلاد ، وجاءت بمثابة رسالة للعالم أجمع بأن الشعب المصري قادر على صنع المستحيل.

وأضاف  النائب حازم عويان عضو مجلس النواب ، إن الذكرى العاشرة لثورة  30 يونيو يجب أن نقف أمام الإنجازات التى تحققت على أرض الواقع خلال تلك الفترة رغم التحديات الكبيرة داخليا وخارجيا ، إلا أن وجود قائد وطني عظيم مثل الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس الحكم أثبت للعالم أنه قادر على صنع المستحيل ، وسنعبر معه للجمهورية الجديدة ونحن خلفه دائما وأبدا.

ووجه الرئيس عبد الفتاح  السيسى، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، تحية غالية إلى شعب مصر وجيشها وشرطتها، ولكل الأيدي العاملة و الناجزة في جميع الميادين.

وتابع الرئيس السيسى: "وإنني أجدد العهد معكم في هذه الذكرى الغالية، وأؤكد أن مصر لن تتخلى أبدًا عن ما حققته على أرض الواقع من انتصارات وإنجازات فارقة نابعة من إرادتها في شتى مجالات الحياة رغم كل التحديات والأزمات، سائلًا المولى عز وجل التوفيق، وأن يلهمنا دائمًا وأبدًا طريق الخير والصواب.. تحيا مصر".

حازم عويان مجلس النواب عبد الفتاح السيسي ثورة 30 يونيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الباص وقف فجأة.. إصابة 5 سياح إيطاليين أمام فندق مينا هاوس بالهرم

رسميا.. تحديد ممثلي مصر في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2023-2024

بعد إدانات عربية وعالمية.. تصريح مستفز من رئيس الوزراء السويدي بشأن حرق القرآن

أخبار الرياضة .. قرار عاجل من الفيفا بشأن الزمالك .. تعليق ساخر من خالد الغندور عقب ثلاثية الأهلي أمام البنك

10 أيام راحة.. حقيقة مد إجازة عيد الأضحى للموظفين والبنوك والثانوية العامة

طليقها أهان كرامتها وعايزة ترجعله.. كواليس إنهاء شاب حياة شقيقته بأوسيم

بتهمة العنصرية ضد المسلمين.. اعتقال كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان

الزمالك اليوم.. عودة إمام عاشور.. أوسوريو يطلب صفقتين قبل البطولة العربية

ترشيحاتنا

قرارات عاجلة من الرئيس الفرنسي لمواجهة تزايد العنف في البلاد

موقف طارق حامد.. سانتو يُطيح بأحمد حجازي من اتحاد جدة

موجودة من 4.6 مليار سنة.. قصة اليوم العالمي للكويكبات 2023

العربية اتفحمت.. ننشر الصور الأولى لاحتراق سيارة نقل مواد بترولية بأسيوط

مفيش أجازة .. عمال السكة الحديد شغّالين في عيد الأضحى | صور

إنشاء المدراس وضخ ملايين الدولارات.. كيف نهضت الدولة بالتعليم بعد 30 يونيو؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الهوجويد.. أخطر نبات في بريطانيا يسبب مأساة لمراهق| صور

نشرة المرأة والصحة.. سعر قميص عمرو دياب.. نصائح لتخزين لحوم الأضحية لفترة طويلة

طريقة عمل فتة اللسان.. جديدة وغير تقليدية

نصائح لتخزين لحوم الأضحية لأطول فترة.. طبيب يوضح

فيديو

صراع بين الأهلي وبيراميدز لخطف لاعب الزمالك السابق.. فيديو جراف

رد فعل شيخ الأزهر وأمريكا بعد السماح بحرق المصحف.. فيديو جراف

هل تتكرر مأساة الغواصة تيتان.. رحلة إلى الفضاء تضم 6 أشخاص بنصف مليون دولار للفرد «فيديوجراف»

أيام على بدء الملء الرابع .. تطور جديد في قضية سد النهضة الإثيوبي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ