برلماني : كلمة الرئيس السيسي في ذكرى 30 يونيو خريطة طريق للمستقبل

ثمن النائب حازم عويان عضو مجلس النواب ، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، في كلمته اليوم بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو : إن الشعب المصري ضرب في ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، أروع مثالًا في الانتماء والارتباط بالوطن وهويته، وأثبت أنه أقوى مما تتصور أعداؤه، وأشد بأسًا ممن اعتقدوا أنهم سينالون من وطننا إرهابهم الأسود.



وتابع عويان ، قائلا: إن كلمة الرئيس السيسي اليوم بمناسبة ثورة 30 يونيو بمثابة خريطة طريق للمستقبل ، وأن تأكيد فخامة الرئيس السيسي ، أن مصر لن تتخلى أبدًا عن ما حققته على أرض الواقع من انتصارات وإنجازات فارقة نابعة من إرادتها في شتى مجالات الحياة رغم كل التحديات والأزمات،



وأكد عضو مجلس النواب ، أن ثورة 30 يونيو، كانت بمثابة نقطة التحول الفاصلة في تاريخ مصر الحديث وكانت الشرارة التى انطلقت لتعبر عن إرادة المصريين في اختيار من يتولى قيادة البلاد ، وجاءت بمثابة رسالة للعالم أجمع بأن الشعب المصري قادر على صنع المستحيل.



وأضاف النائب حازم عويان عضو مجلس النواب ، إن الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو يجب أن نقف أمام الإنجازات التى تحققت على أرض الواقع خلال تلك الفترة رغم التحديات الكبيرة داخليا وخارجيا ، إلا أن وجود قائد وطني عظيم مثل الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس الحكم أثبت للعالم أنه قادر على صنع المستحيل ، وسنعبر معه للجمهورية الجديدة ونحن خلفه دائما وأبدا.



ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، تحية غالية إلى شعب مصر وجيشها وشرطتها، ولكل الأيدي العاملة و الناجزة في جميع الميادين.



وتابع الرئيس السيسى: "وإنني أجدد العهد معكم في هذه الذكرى الغالية، وأؤكد أن مصر لن تتخلى أبدًا عن ما حققته على أرض الواقع من انتصارات وإنجازات فارقة نابعة من إرادتها في شتى مجالات الحياة رغم كل التحديات والأزمات، سائلًا المولى عز وجل التوفيق، وأن يلهمنا دائمًا وأبدًا طريق الخير والصواب.. تحيا مصر".