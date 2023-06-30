موقف طارق حامد.. سانتو يُطيح بأحمد حجازي من اتحاد جدة

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن موقف طارق حامد وأحمد حجازي، مع اتحاد جدة في الموسم المقبل.

وكان أحمد حجازي قد تعرض لقطع في الرباط الصليبي وقام بإجراء عملية جراحية وسيغيب عن الملاعب لفترة طويلة، بينما ضم اتحاد جدة الفرنسي نجولو كانتي من تشيلسي مما أدى إلى احتمالية رحيل طارق حامد نظرًا لتواجده في مركزه وذلك حسبما أشارت التقارير الصحفية.

ووفقًا لصحيفة “الرياضية” السعودية فإن نونو سانتو، مدرب فريق اتحاد جدة، وضع استقطاب الجناح البرتغالي جواو فيليبي “جوتا”، لاعب سيلتك الإسكتلندي، خيارًا أول، بدلًا من المدافع المصري أحمد حجازي، الذي يغيب للإصابة.

وأشارت الصحيفة إلى أن سانتو يريد أن تقيد الإدارة جناحًا وتسقط اسم حجازي من قائمة الفريق مؤقتًا، كما تأكّد حضور المصري طارق حامد، لاعب الوسط، والمغربي عبد الرزاق حمد الله، رأس الحربة، والمهاجم البرازيلي رومارينيو، ومواطنيه مارسيلو جروهي، حارس المرمى، وإيجور كورونادو، صانع الألعاب، في انطلاقة معسكر الإعداد للموسم الجديد.

إبعاد لاعبين من اتحاد جدة

واختتمت أن سانتو ينوي إبعاد عددٍ من الأسماء المحلية عن المعسكر منذ بدايته، وعلى رأسها عبد الرحمن العبود، وعبد العزيز البيشي، وزياد الصحفي، وحمدان الشمراني، حيث يصر المدرب البرتغالي على موقفه الفني ضد الأربعة، وسيعرضهم النادي للإعارة على أندية محلية بطريقة المقايضة، بحيث يستفيد منهم في الحصول على عناصر محلية من أندية أخرى.