تحذير عاجل من السعودية لمواطنيها في فرنسا

دعت السفارة السعودية في فرنسا، المواطنين السعوديين الموجودين فيها، إلى مراعاة الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن الاحتجاجات والتظاهرات، واتباع تعليمات السلطات الفرنسية بهذا الخصوص.



وأكدت السفارة السعودية في فرنسا علي ضرورة تواصل المواطنين معها لأي مساعدة أو معلومات إضافية من خلال القنوات التالية: رقم الهاتف (0033156794000)، البريد الإلكتروني ([email protected])، ([email protected])، جوال شؤون السعوديين (0033626238195)، (0033673656324)، الفاكس (0033156794001).

وشددت الملحقية الثقافية السعودية في فرنسا وسويسرا، على عموم الدارسين والمبتعثين وذويهم، أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وتجنب الذهاب للأماكن المضطربة، وذلك مع تزايد توتر الأحداث في عدة مناطق في فرنسا.

ودعت الملحقية إلى التواصل مع رقم الطوارئ لديها في الحالات الطارئة (33630243383+)، وكذلك التواصل مع السفارة.

وتشهد باريس ومدن فرنسية أخرى لليوم الثالث علي التوالي، احتجاجات عنيفة، على مقتل فتى من أصول جزائرية في الـ17 من عمره برصاص شرطي.