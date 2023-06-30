إصابة 3 أشخاص بنزلات معوية بسبب وجبة فسيخ في الشرقية

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه نزلة معوية نتيجة تناول وجبة فسيخ بالمنزل بقرية الحوامدة دائرة مركز كفر صقر اليوم ثالث أيام عيد الأصحي المبارك.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي كفر صقر بإستقبال كلا من "سهير ح س" 57 سنة و"بسمة ع م" 15 سنة و"اياد م ع" 10 سنوات مقيمين الحوامدة مركز كفر صقر ومصابين بألم بالبطن وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر تناولهم وجبة فسيخ بالمنزل بقرية الحوامدة دائرة مركز كفر صقر وتم نقل المصابين الي مستشفي كفر صقر وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة وإخطار النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.