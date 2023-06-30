إصابة 7 فلسطينيين بالرصاص في مواجهات مع الاحتلال شرق قلقيلية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الجمعة، بإصابة 7 فلسطينيين بالرصاص المطاطي وأخرى بالاختناق خلال مــواجــهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في كفر قدوم شرق قلقيلية.

وظهر اليوم، اقتحم مستوطنون، نبع المياه في بلدة قريوت جنوب نابلس، فيما هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الفلسطينيين في البلدة، الذين تصدوا لهذا الهجوم.

وقالت وكالة "وفا" الفلسطينية، إن مستوطنين هاجموا نبع مياه يقع غرب البلدة، في محاولة للاستيلاء عليه، ما دفع المواطنين لمواجهتم.

وأضافت أن جنود الاحتلال أمنوا الحماية للمستوطنين، واطلقوا قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين الفلسطينيين ما أدى الى اصابة عدد منهم بالاختناق.