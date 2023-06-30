الهجرة خلال أسبوع.. تنفيذ تطبيق المصريين بالخارج وإطلاق حملة اعرف حقك واطمن

نشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تقريرًا سلطت من خلاله الضوء على نشاط هذا الأسبوع للسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، خلال الفترة من 24 يونيو إلى 29 يونيو الجاري وهو كالآتي:

1) أطلقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، وفيصل العتيبي الملحق العمالي السعودي بالقاهرة، حملة توعية موسعة باسم "اعرف حقك واطمن" تستهدف المصريين المغادرين للعمل والمقيمين بالمملكة العربية السعودية لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وفقا لقانون العمل بالمملكة، تفعيلًا لآلية التعاون المباشر بين وزارتي الهجرة المصرية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة.

وأكدت الوزيرة أهمية حملة التوعية "اعرف حقك واطمن" بهدف التعريف بالحقوق والواجبات والتغلب على أي تحديات قد تجابه المصريين المقيمين بالمملكة، وتستهدف التعريف بكافة القوانين لحماية حقوق الفرد وكذا اطلاعه على واجباته التي تحددها القوانين المنظمة، حيث تمت مراعاة استخدام لغة مبسطة ورسوم متحركة بسيطة حتى تصل هذه الحملة لكافة الشرائح المستهدفة على اختلاف ثقافاتهم ومستواهم، بما يضمن تحقيق الهدف منها.

2) استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، م. خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق التقني من وزارة الاتصالات، للوقوف على آخر الخطوات التنفيذية في تطبيق «المصريين في الخارج».

وأوضحت الوزيرة أننا حريصون على أن يتضمن التطبيق كافة الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، لتكون منصة موحدة تيسر على أبنائنا حول العالم، وتضمن الوصول السريع والآمن لمختلف الخدمات، مضيفة أن تطبيق «المصريين في الخارج» سيضم أكثر من 20 خدمة رقمية، تتنوع بين عدة مجالات، كما تم استعراض الألوان المختلفة داخل التطبيق، والمستلهمة من البيئة المصرية، والتي تعبر عن الشخصية المصرية.

3) التقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، عددًا من الملحقين العسكريين العرب والأجانب القادمين من مختلف دول العالم ضمن ما تقوم به وزارة الدفاع من جهود لتوعية من يعمل بالسلك الدبلوماسي العسكري. وقد أعربت الوزيرة عن سعادتها بدعوة وزارة الدفاع للقاء الملحقين العسكريين العرب والأجانب، مشيرة إلى عراقة المدرسة الدبلوماسية المصرية والتي تمتد منذ عصور مصر القديمة وحتى هذه المرحلة والثابت دائماً فيها هي العلاقات الجيدة مع مختلف الدول واحترام سيادة كل دولة.

4) هنأت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، الطلبة المصريين الدارسين في الكويت، لحصولهم ‏على المراكز الأولى في نتيجة المرحلة الثانوية العامة الكويتية 2023؛ حيث استطاع الطلاب المصريين الحصول على المراكز الأولى في ‏الترتيب العام لهذه المرحلة التعليمية في كل التخصصات.‏

5) في اليوم العالمي للمرأة في الدبلوماسية، هنأت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، السفيرات والدبلوماسيات المصريات وقالت: "فخورة بعملي في مدرسة الخارجية المصرية التي نال شرف الانتماء لها شخصيات عظيمة، حققت نجاحا مشهودًا ، وهكذا هي المرأة المصرية منذ عهد الملكة حتشبسوت ورحلاتها التاريخية التي توثقها جدران المعابد".

6) توجهت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة بخالص التهاني وأطيب التمنيات لمواطنينا في الخارج بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيةً الله أن ينعم على مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان وبكل الخير والرخاء، وعلى شعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

7) توجهت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة بخالص التهنئة للجاليات المصرية في الخارج بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، مشددة على أن تلك الثورة تمثل عنوانًا لإرادة المصريين وإصرارهم على الحفاظ على هويتهم ونسيجهم الوطني الواحد، وأكدت: "إننا جميعا نبذل قصارى الجهد والعطاء لصنع مستقبل أفضل لوطننا الغالي وتحقيق ما يصبو إليه أبناؤه".

8) أطلقت وزارة الهجرة شعار النسخة الرابعة من مؤتمر "المصريين بالخارج"، والمقرر انعقاده يوم 31 يوليو المقبل بمشاركة عدد كبير من المصريين بالخارج ممثلين عن مختلف الجاليات المصرية في مختلف دول العالم، وكذلك مشاركة ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة المعنية، للرد على استفسارات واقتراحات المشاركين من المصريين بالخارج، والعمل على دراستها وتنفيذها. ويتخذ الشعار منهج وحدة الصف تعبيرًا عن تمثيل مختلف شرائح المصريين بالخارج داخل هذا المؤتمر، والتواصل المستدام بين جميع أبناء الشعب المصري ودولتهم الأم، باستخدام ألوان علم مصر الأحمر والأسود والأبيض وكذلك اللون الذهبي، انعكاسا للمرحلة الحالية التي تعيشها مصر على مستوى النهضة والتنمية المختلفة في كافة المجالات.

9) ضمن حملة التوعية التي أطلقتها السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، وفيصل العتيبي الملحق العمالي السعودي بالقاهرة، بعنوان: "اعرف حقك واطمن"، تأتي سلسلة من الفيديوهات التي تستهدف المصريين المغادرين للعمل والمقيمين بالمملكة العربية السعودية لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، وفقا لقانون العمل بالمملكة. وفي أول فيديو توعوي، تنشره وزارة الهجرة على منصاتها الرسمية، يأتي موضوع الحفاظ على حقوق وواجبات المصريين بالخارج، حيث تناول الفيديو إنهاء عقد العمل في حالة عدم التزام الطرف الذي قرر إنهاء العقد غير محدد المدة بفترة الإنذار، ويوضح الفيديو أن الطرف الآخر يُطالب بتعويض بمبلغ يعادل أجر العامل عن نفس المدة هذا ما لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق على مبلغ تعويض أعلى.

10) ردًا على بعض الاستفسارات التي وردت إلى وزارة الهجرة بشأن آخر تحديث لقانون سيارات المصريين بالخارج، فإن الوزارة جددت التأكيد على موافقة اللجنة الوطنية المعنية قد وافقت على عدد من القرارات تمثل في: إطلاق نافذة قريبًا على تطبيق السيارات تتضمن ثلاثة بدائل لرد فرق الوديعة الدولارية لمن ساهموا في المبادرة قبل التعديل، والسماح للجادين، ممن بدأوا إجراءات استيراد السيارات وحصلوا على موافقات سارية ولم يتمكنوا من إنهائها، بتحويل الوديعة واستكمال إجراءات الاستيراد، والعمل بشكل مستمر على مدار الساعة لاستكمال إصدار الموافقات الاستيرادية للمستوفين إجراءات التحويل والمراجعة رغم انتهاء المبادرة، والسماح باستخدام كارت ائتمان دولي لدفع قيمة الفروق المستحقة لفئة السيارة.

11) شارك د. ناصر فؤاد نائب جلالة ملك إنجترا عن مقاطعة شيشاير ببريطانيا، ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سان جورج للخدمات الطبية، في حملة "مستثمرون مصريون بالخارج يجيبون: لماذا نستثمر في مصر؟"، التي أطلقتها وزارة الهجرة، لتوضيح أهمية الترويج لدور الدولة المصرية وجهود تحفيز الاستثمار في مصر ضمن الاستراتيجية التي تتبناها وزارة الهجرة للمستثمرين للتواصل مع المستثمرين بالخارج. وقد أشاد فؤاد بالمناخ الاستثماري في مصر، موضحًا أنه يعمل حاليًا مع مجموعة من المستثمرين على إنشاء أول مدينة طبية عالمية في مصر، حيث تتضمن جامعة متكاملة للعلوم الطبية، وكلية طب إنجليزية وكلية علاج طبيعي وكلية للتمريض، شهاداتهم تمنح من بريطانيا مباشرة لأول مرة في مصر، مشيرًا إلى أن الطالب سيكمل الدراسة ويحصل على شهادته الإنجليزية من جامعة بريطانية، بما يسمح له بالسفر والعمل في بريطانيا، وتعادل الشهادات الأوروبية تمامًا.

12) في الذكرى العاشرة لثورة ٣٠ يونيو المجيدة والتي أعقبتها نهضة حقيقية وتنمية في كل ربوع الدولة المصرية بفضل رؤية حكيمة من القيادة السياسية، نشرت وزارة الهجرة جانبا مما قدمته الدولة المصرية لأبنائها بالخارج. محطات كثيرة ورحلة من العطاء للوطن مازالت مستمرة، لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة وطموحاتها ورؤاها لبلد قوي وحياة كريمة.

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