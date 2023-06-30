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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد موسى في ذكرى 30 يونيو: الإخوان الإرهابية حاولت الإطاحة بالمشير طنطاوي

أحمد موسى
أحمد موسى

أكّد الإعلامي أحمد موسى، أنّ الإخوان أرادوا تأسيس جيش وشرطة موازيان لأجهزة الدولة ومؤسساتها الوطنية، من أجل إدخال البلد في حالة من الفوضى.

أضاف أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنّه يوم الانتخابات الرئاسية وتولي محمد مرسي الحكم شاهدت أشخاصا لم يكونوا من الإخوان ولكن تأخونوا وهتفوا معهم، لافتا إلى أن مصر دفعت ثمنا غاليا من أرواح الشهداء بسبب حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

لإخوان نفذوا مذبحة رفح الأولى

وتابع أحمد موسى، أنّ الإخوان نفذوا مذبحة رفح الأولى للإطاحة بالمشير طنطاوي، لافتا إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية قبل 30 يونيو كانت تهتف ضد قيادات القوات المسلحة وتسيء للجيش المصري.

وأردف أحمد موسى، أنّ جماعة الإخوان الإرهابية كانت تخطط لإسقاط القوات المسلحة، كما أسقطت الشرطة في 2011، مؤكدا أن الشعب المصري يحتفل اليوم بعد 10 سنوات من إحباط مخططات الجماعة الإرهابية.

وجه أحمد موسى، التحية إلى الفنان بهاء سلطان لأنه قدم أغنية «انزل» في 2013 للمصريين لتحرير الوطن قبل ثورة 30 يونيو بشهر، لافتا إلى أن برنامج «على مسئوليتي» أول من أذاع تلك الأغنية.
 

أحمد موسى الإخوان مصر القوات المسلحة صدى البلد محمد مرسي المشير طنطاوي

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