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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عدد الأسئلة والدرجات| كل ما تريد معرفته عن امتحاني الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يستعد طلاب الثانوية العامة 2023 لأداء امتحان الفيزياء 2023 للشعبة العلمية وامتحان التاريخ 2023 للشعبة الأدبية غدا الأحد الموافق 2 يوليو 2023 

وفي هذا الإطار ينشر موقع صدى البلد كل ما تريد معرفته عن مواصفات ودرجات امتحان الفيزياء 2023 وامتحان التاريخ 2023 قبل أدائهما غدا الأحد في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 

امتحان الفيزياء 2023

بالنسبة لمواصفات امتحان الفيزياء 2023  المقرر أن يؤديه طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية فتتمثل فيما يلي :

  • الدرجة الكلية : من 60 درجة
  • عدد الأسئلة المقالية سؤالين مخصص لهما 4 درجات
  • عدد الأسئلة الموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة
  •  إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا

امتحان التاريخ 2023

أما عن مواصفات امتحان التاريخ 2023  المقرر أن يؤديه طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة الأدبية غدا الأحد 2 يوليو 2023 فتتمثل فيما يلي :

  • الدرجة الكلية : من 60 درجة
  • عدد الأسئلة المقالية سؤالين مخصص لهما 4 درجات
  • عدد الأسئلة الموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة
  •  إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في امتحان الفيزياء 2023 و امتحان التاريخ 2023 المقرر أداؤهما غدا الأحد الموافق 2 يوليو 2023 ، سوف تكون 30% من الاسئلة للمستويات العقلية البسيطة، و40% للمستويات العقلية المتوسطة، و30% للمستويات العقلية العليا، بجانب التأكيد على دقة صياغة الأسئلة وفق قواعد صياغة الأسئلة الصحيحة.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن 85% من أسئلة امتحان الفيزياء 2023 وامتحان التاريخ 2023 ستكون اختيار من متعدد MCQ ، بالإضافة إلى جزء مقالي لا تتعدى نسبته 15% 

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على الأسئلة ستكون واضحة وتتدرج من السهل إلى الصعب، على ألا تحتمل أكثر من إجابة في أسئلة الاختيار من متعدد، بالإضافة إلى مراعاة عدد الخطوات في الحل، وأن تكون بدائل الإجابة قصيرة.

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