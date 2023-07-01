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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هل يمكن استخدام الزنجبيل لتخفيف الصداع؟.. خبيرة طب بديل تجيب

الصداع
الصداع

هل يمكن استخدام الزنجبيل لتخفيف الصداع؟ سؤال يتردد على السنة الكثير. 

 

تجيب على هذا السؤال خبيرة الطب البديل سلمي الحافظ فى تصريحات خاصة لصدي البلد، وقالت يمكن استخدام الزنجبيل لتخفيف الصداع. فالزنجبيل يحتوي على مواد مضادة للالتهابات ومسكنات طبيعية قد تساعد في تخفيف الألم وتقليل الالتهابات، مما يجعله خياراً جيداً لتخفيف الصداع الناجم عن التهابات الجيوب الأنفية أو الصداع النصفي.

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طرق لاستخدام الزنجبيل لتخفيف الصداع 

يمكن استخدام الزنجبيل لتخفيف الصداع بعدة طرق، بما في ذلك:

1- شرب مشروب الزنجبيل: يمكن تحضير مشروب الزنجبيل عن طريق إضافة شرائح من الزنجبيل الطازج أو مسحوق الزنجبيل إلى الماء الساخن، ثم شربه كمشروب دافئ. يمكن إضافة العسل لإضفاء نكهة حلوة وتحسين الطعم.

2- استنشاق الزنجبيل: يمكن استنشاق رائحة الزنجبيل الطازج أو الزنجبيل المجفف لتخفيف الصداع. يمكن وضع شرائح من الزنجبيل في الماء الساخن واستنشاق البخار المتصاعد، أو وضع بضع قطرات من زيت الزنجبيل على المنديل وتنفسه.

3- تدليك فروة الرأس بزيت الزنجبيل: يمكن استخدام زيت الزنجبيل المخفف بزيت اللوز أو زيت الزيتون لتدليك فروة الرأس بلطف، مما يساعد في تحسين التدفق الدموي وتقليل الصداع.

يجب ملاحظة أن الزنجبيل يمكن أن يتفاعل مع بعض الأدوية، لذلك ينبغي استشارة الطبيب قبل استخدام الزنجبيل لتخفيف الصداع إذا كنت تتناول أدوية أو تعاني من مشاكل صحية.

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