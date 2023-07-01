أطيب قلب وأرجل إنسان.. أحمد حلمي ينعي وفاة إيهاب أبوزيد بكلمات مؤثرة

نعى الفنان احمد حلمي المخرج إيهاب أبو زيد عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وكتب احمد حلمي : الله يرحمك ويحسن إليك يا إيهاب، أعرفك من سنين طويلة لا عمرك اتغيرت ولا اختلفت، كنت أطيب قلب وارجل إنسان وعمر ما حد أختلف عليك ولا على كرم أخلاقك وأنسانيتك

واضاف: ادعوله بالرحمة والمغفرة، ويارب في الجنة ونعيها بإذن الله، الفاتحة.

أعلنت نقابة المهن السينمائية، عن موعد عزاء المخرج إيهاب أبو زيد -رئيس قنوات النهار الفضائية- بعد رحيله صباح امس الجمعة 30 يونيو.

وكتبت نقابة المهن السينمائية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «عزاء الزميل الراحل المخرج/ ايهاب أبو زيد «يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي» "صدق الله العظيم" .. #نقابة_المهن_السينمائية تقيم عزاء للزميل الراحل المخرج/ إيهاب أبو زيد - رئيس شبكة قنوات النهار

وذلك يوم الأحد الموافق 2/7/2023 بمسجد الصديق مساكن شيراتون .. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته».