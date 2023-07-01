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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خالد عيش: 30 يونيو ملحمة وطنية وحدت قوي الشعب لبناء الجمهورية الجديدة

النائب خالد عيش ممثل
النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ

تقدم النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، بالتهنئة للشعب المصري والقيادة السياسية بمناسبة ثورة الثلاثين من يونيو، مؤكدًا أن هذه  الثورة كانت بداية الطريق نحو بناء الجمهورية الجديدة بسواعد عمال مصر وشبابها المخلصين الذين شاركوا في الثورة التي ضمت كل أطياف الشعب المصري، الذي رفض حكم "الفاشية الدينية" وجماعات المتاجرة بالدين.

وقال النائب خالد عيش في تصريحات صحفية: 30 يونيو أنقذت الوطن من جماعة سعت بكل قوة لأخونة جميع مؤسسات الدولة وتفكيك مفاصلها  وتعريض أمنها القومي للخطر، فكان لزامًا علي قوي الشعب أن تتوحد وفي المقدمة المؤسسة العسكرية التي استجابت لصوت الشعب، مشيرًا الي أن الثورة نجحت في حماية الهوية المصرية بعدما أرادت الجماعة طمس تلك الهوية، وسوف تظل تلك الثورة علامة فارقة في تاريخ المصريين.

وأضاف "عيش": كانت مشاركة عمال مصر في الثورة فاعلة وتعكس وطنيتهم وحرصهم علي استقرار وامن البلاد، وقد رسخت 30 يونيو أمام العالم قوة وعزيمة الشعب المصري ووقوفه صفا واحدا من اجل رفض الاوضاع التي فرضها حكم الاخوان.

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