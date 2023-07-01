إزالة 42 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة فى 4 مراكز بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية حملاتها لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والبناء المخالف تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بتكثيف الحملات خلال إجازة عيد الأضحى للتصدى بكل حسم وحزم لأى محاولات للتعدى والتعامل الفورى معها.

فى مركز المنيا، تم إزالة ٧ حالات تعد منها ٦حالات تعد على أرض زراعية وبدون ترخيص بقريتى صفط الخمار وطوخ الخيل وحالة واحدة بحى شمال المدينة .

وفى مركز سمالوط، تم إزالة ١٨ حالة تعد بالبناء بدون ترخيص منها ١٥ حالة بحى شرق المدينة و ٣ حالات بحى شمال .

وفى بنى مزار ، تم إزالة ١٤ حالة تعد منها ٨ حالات تعد على أراضى زراعية و بناء مخالف بأحياء غرب وشرق و شمال المدينة وإيقاف حالة بناء بدون ترخيص خلف موقف قرية صندفا و إزالة حالة تعد على أرض زراعية بحوض الجزار وإيقاف حالة تعد على أرض زراعية على طريق صندفا وحالة بناء بدون ترخيص على أرض إصلاح زراعى بعزبة التوت وحالة بناء خارج الحيز العمرانى بقرية ابطوجة التابعة لمجلس قروى شلقام وإزالة حالة تعد فى المهد على أرض إصلاح زراعى بقرية القيس.

وتمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى من إزالة ٣حالات تعد، حالة بحى غرب والثانية بعزبة الكيلانى التابعة لمنبال و الثالثة بقرية بردنوها .