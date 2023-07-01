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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كلنا واحد.. الداخلية تشارك المواطنين الاحتفالات بثورة 30 يونيو.. فيديو

كلنا واحد
كلنا واحد

واصلت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية مشاركة المواطنين بالاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو من خلال مبادرة كلنا واحد.

انضم عدد جديد من الشركات والكيانات الصناعية والتجارية الكبرى ، وعدد من سلاسل المواد الغذائية والمطاعم لفعالية يوم 30/6/2023 التى اطلقتها وزارة الداخلية ، ضمن المرحلة الـ23 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير مختلف السلع والمنتجات الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بجودة عالية وبخصومات خاصة .

يأتي ذلك احتفالاً بمناسبة عيد الأضحى وذكرى ثورة 30 يونيو، ليصبح إجمالى الكيانات المشاركة فى الفعالية حتى الآن حيث تزايدت الأعداد لتصل 62 مول تجارى وكذا (44 سلسلة محل حلويات بإجمالى 349 فرع - 111 سلسلة مطاعم وكافيهات بإجمالى 824 فرع – 55 كيان صناعى بإجمالى 632 فرع.. وذلك بإجمالى 1805 فرع).

وشهدت المراكز التجارية المشاركة فى الفعالية العديد من المظاهر الإحتفالية للإعلان عن المبادرة والمشاركة فى الإحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو بجانب إستمرار فعاليات المرحلة الـ 23 من مبادرة (كلنا واحد) والتى سبق إطلاقها لمدة شهرين إضافياً بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية.. والتى تم زيادة عدد فروع السلاسل بها لتصل إلى (1368) فرع على مستوى الجمهورية.. بالإضافة إلى عدد (1026) منفذ ثابت ومتحرك وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات لمنظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية حتى نهاية العام وذلك من خلال الأماكن الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت (www.moi.gov.eg) فى إطار توجيهات القيادة السياسية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين استمرارا لثوابت إستراتيجية وزارة الداخلية فى تكريس الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى من خلال المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين بالتنسيق مع كبرى الشركات والكيانات الصناعية والتجارية وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى والمطاعم ومحال الحلويات لتوفير منتجاتها المختلفة وتقديم خدماتها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.. وبمناسبة الإحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

احتفالات 30 يونيو اجهزة الامن أسعار مخفضة الدور المجتمعى المراكز التجارية المواد الغذائية الموقع الرسمى لوزارة الداخلية ثورة 30 يونيو كلنا واحد

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