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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شركة تركية تعتزم افتتاح مصنع طائرات مسيرة في أوكرانيا

شركة تركية تعتزم
شركة تركية تعتزم افتتاح مصنع مسيرات في أوكرانيا

أفادت وسائل، اليوم السبت، أن شركة بايكار التركية، أعلنت أنهأ ستفتتح مصنعا لإنتاج طائرات بيرقدار المسيرة في أوكرانيا بحلول عام 2025، بتكلفة تقدر بحوالي 95.5 مليون دولار أمريكي.

وجاء في تقرير نشره موقع "يني اكيت" التركي أن بايكار "تسعى  لتسريع التصدير والوصول إلى المزيد من العملاء العالميين عبر إنشاء مصنع في أوكرانيا، ينتج مسيرات بيرقدار TB2 وAKINCI".

ونقل الموقع قول هالوك بيرقدار، المديرالتنفيذي للشركة: "سيتم افتتاح المصنع عام 2025.. من المتوقع أن يتم تزويده بالكهرباء الشهر المقبل، حيث يستمر العمل في أعمال البناء".

وأضاف بيرقدار: "ستكون هذه المنشأة التي سيتم بناؤها بتكلفة استثمارية قدرها 95.5 مليون دولار تحت مظلة شركة LLC Avia Ventures فرع بايكار في أوكرانيا".

وتابع بيرقدار: "تم تسجيل شركة Avia Ventures في كييف عام 2019، وحصلت العام الماضي على ترخيص لاستيراد وتصدير منتجات عسكرية (..) هي الشركة الأولى والوحيدة في الدولة التي تحصل على إذن توريد أنظمة دفاعية بتمويل من مستثمر أجنبي".

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