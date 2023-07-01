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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلات عيد الأضحى .. طريقة عمل طاجن اللحمة بالخضار

طاجن اللحمة
طاجن اللحمة

ترغب الكثير من النساء فى تعلم طريقة عمل طاجن اللحمة بالخضار لأنه من أشهى الأكلات التى يمكن تقديمها خلال الاحتفال بعيد الأضحى.

نعرض لكم طريقة عمل طاجن اللحمة بالخضار فى الفرن بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى.

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مقادير طاجن اللحمة بالخضار
لحمة مكعبات 
بطاطس مكعبات 
كوسة حلقات 
فاصوليا خضراء 
بصل مفروم 
عصير طماطم 
سمنة
فلفل رومي 
ثوم مفروم 
ملح

فلفل اسود
بهارات

طريقة عمل طاجن اللحمة بالخضار
* سيحي السمنة فى حلة كبيرة ثم شوحي فيها البصل مع القليل من الملح والفلفل الاسود وضعي اللحمة وقلبيها حتى تتحمر  وضيفي عصير الطماطم على الخليط واتركيه حتى تتسبك وضيفي قليل من البهارات وغطي الحلة حتى الغليان 


* فى طاسة بها القليل من السمنة ثم شوحي الثوم وضيفي الملح والفلفل الاسود وقطعي الفلفل الرومي وضيفيه في الطاسة وقلبيه  وضيفي البطاطس ثم الكوسة والفاصوليا وقلبيهم  وغطيهم بورقة فويل واتركيهم قليلا

* ضعي الخليط الأول مع الخليط الثاني فى طاجن فخار أو بايركس ثم ادخليه فرن ساخن حتى النضج.

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