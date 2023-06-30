متى يتسبب «الممبار» في مشاكل صحية؟.. استشاري تغذية علاجية يوضح

يُعد الممبار من ألذ الأكلات التي يمكن أن يتناولها المصريون خلال احتفالات عيد الأضحى بسبب مذاقه الشهي ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يسبب الأمراض .. فمتى يحدث هذا؟ وكيف يمكن تجنبه؟

قال الدكتور سعيد متولى، استشاري التغذية العلاجية، إن الممبار من الأكلات ذات القيمة الغذائية المنخفضة وأقل بكثير من أنواع اللحوم الأخرى ولكنه يمتلك مذاقا شهيا.

وأضاف “ سعيد ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن أضرار الممبار تكمن فى 3 أمور الأول هو طهيه بشكل خاطئ أو عدم تنظيف الممبار جيدا أو شراء أنواع رديئة

وكشف “ سعيد ” أن الممبار يحتوي على أنواع عديدة من البكتيريا منها من يتحمل الحرارة العالية ولا يموت منها وينتقل للإنسان عند تناول الممبار وهذا يحدث إذا لم ينظف جيدا من الجراثم التى لا ترى بالعين المجردة.

ويسبب تناول هذا النوع من الممبار مشاكل صحية عديدة تختلف حسب قدر التلوث الموجود فيه وأكثرها انتشارا هى الام البطن والمغص وارتفاع حرارة الجسم وانتفاخات والحموضة والقولون

وعسر الهضم، ولكنها لاتصل للتسمم إلا فى حالات



موضحًا أن طريقة إعداد خلطة الممبار وطهيه تؤثر أيضًا فى درجة إصابة الإنسان بالأمراض فاستخدام المواد غير الطبيعية مثل السمن الصناعى والمرقة فى إعداد الخلطة يجعلها أكثر خطورة على الجسم خاصة المعدة والكبد .



ونوّه “سعيد” أنه يجب غسل الممبار فى وسط شديد الحموضة بعد التنظيف لقتل أكبر كم من البكتيريا باستخدام الليمون أو الخل وعند تناوله لابد من الامتناع عن العادات الغذائية الخاطئة بعد الأكل مثل الحلويات والقهوة.

