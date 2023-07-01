التوك شو| تحذير عاجل من الأرصاد.. أهم جهود الدولة لحل أزمة الطاقة.. والبنتاجون تحسم جدل المنطاد الصيني

تناولت برامج التوك شو اليوم السبت عددًا من القضايا والملفات المهمة محليًا وعالميًا، نستعرض لكم أبرزها خلال التقرير التالي:



ارتفاع الرطوبة والعظمى بالقاهرة 34.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس رابع أيام العيد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، السبت، على القاهرة الكبرى، وباقي محافظات الجمهورية.



خلال 24 ساعة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

وجهت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تحذيرًا عاجلًا للمواطنين حول طقس الـ 24 ساعة القادمة في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



أيمن حمزة: الدولة ضاعفت خطوط الكهرباء لتصل إلى 30 ألف ميجا وات

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي بأسم وزارة الكهرباء، إن أي تطوير يتم يسبقه تخطيط جيد، مضيفا أن ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير هذا القطاع الحيوي وأن توفيره هو أمن قومي، لافتا أن الدعم الكبير الذي شهده قطاع الكهرباء من قبل الرئيس السيسي أدى إلى تضافر الجهود الكبير وتحقيق النجاحات فيه و تضامنت فيه وزارة الكهرباء والبترول والقوات المسلحة والتعاون الدولي ساهم في تطوير قطاع الطاقة.



يعادل حجم إنتاج ظهر | الإعلان عن اكتشاف حقل غاز جديد خلال الفترة المقبلة.. فيديو

قال الدكتور ثروت راغب، أستاذ هندسة البترول، إن البلاد في الفترة قبل 2014 كانت تعاني من مشكلات في إنتاج الغاز، ولذلك تبنت القيادة السياسية خطة سريعة لحل الأزمة من خلال الوصول لـ الاكتفاء الذاتي، ومن ثم قامت مصر بترسيم الحدود مع الدول وتم اكتشاف حقل ظهر.



هشام سلام يحصل على جائزة لينكارول العالمية في مجال الحفريات الفقارية.. شاهد

تحدث الدكتور هشام سلام، مؤسس مركز الحفريات الفقارية بجامعة المنصورة عن تفاصيل حصوله على جائزة روبرت لينكارول العالمية في مجال الحفريات الفقارية، قائلًا: “ الجائزة مش بعتبرها ليا بس دي لمصر كلها؛ لأن اللى حصل ده صناعة مصرية”.

التعليم العالي: إدراج 55 دورية علمية مصرية في تصنيف كلاريفيت 2022

أوضحت الدكتورة عبير الشاطر، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للشئون الفنية، أن نظام الفهرسة “كلاريفيت” هو نظام خطابي دولي لفهرسة الأعمال البحثية في المجلات العلمية، ويدرج هذا النظام المقالات العلمية والكتب أو بحث مراجعة أدبيات أو مقالة افتتاحية.



للتجسس أم للأرصاد؟ البنتاجون تحسم جدل المنطاد الصيني

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن المنطاد الصيني الذي تم إسقاطه في فبراير 2023 لم يجمع أي معلومات استخباراتية أثناء عبوره فوق الولايات المتحدة.



قصة مشتعلة.. إيلون ماسك يتدرب لمواجهة زوكربيرج في حلبة المصارعة|شاهد

كشف مالك “تويتر” إيلون ماسك من خلال صور نشرها تظهر تدريبات حثيثة عن تجهيزاته لمواجهة مارك زوكربيرج في نزال داخل قفص، ونستعرض لكم التفاصيل من خلال تقرير عرضته فضائية العربية.



بسبب حرارة الجو.. تغير ألوان بحر الصين الميت| شاهد

رصدت فضائية العربية تقرير فيديو عن لوحة تغير ألوان بحر الصين الميت بسبب حرارة الجو، فتبدو كأنها لوحة فنية بديعة لتنوع الألوان فيها، إلا أنها في الحقيقة بحيرة لا حياة فيها.