بعد تهمة فساد| يويفا يحسم موقف برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024

أبلغ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" نادي برشلونة الإسباني بموقفه من المشاركة في النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال أوروبا 2023 - 2024.



وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن يويفا أبلغ إدارة برشلونة بالموافقة على مشاركة الفريق الكتالوني في النسخة القادمة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا للصحيفة فإن قرار يويفا جاء بعدما أوصى ميريام كولر وجان صمويل ليوبا المفتشان المكلفان بالتحقيق في لجنة الاخلاقيات والتأديب بمشاركة برشلونة في البطولة.



وكان قد وجهت تهمة فساد لنادي برشلونة، بدفع لخوسيه نيجريرا المسؤول السابق في منظومة التحكيم بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، للحصول على بعض الخدمات.



وتأهل فريق برشلونة لبطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024، بعد تتويجه ببطولة الدوري الإسباني الموسم المنقضي.