تعرف على موعد مباراة القمة بين الزمالك والأهلي

أعلنت رابطة الأندية المحترفة عن موعد مباراة قمة الدور الثاني بين الأهلي والزمالك في مسابقة الدوري الممتاز.

وأكدت رابطة الأندية إقامة مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز لتقام يوم الخميس 13 يوليو الجاري باستاد القاهرة الدولي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

في حين يستعد الأهلي للقاء فيوتشر غدا الأحد في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.