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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية : موّلنا 205.4 ألف مشروع بـ 26.6 مليار جنيه

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية انجازات الوزارة في مجال توفير فرص عمل للشباب والمرأة وذلك بعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى حكم مصر من خلال أذرع الوزارة التمويلية "مشروعك" وصندوق التنمية المحلية ومبادرة (شغلك في قريتك ) .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب والمرأة لتحسين مستوى المعيشة للأسر خاصة في الريف المصري وتحقيقاً لرؤية مصر 2023 مما يساهم في الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري و تحقيق اقتصاد تنافسى ومتنوع، وحوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع.

 

وأكد اللواء هشام آمنة أن برنامج "مشروعك" تمكن خلال تلك الفترة من تمويل 205,4 ألف مشروع بإجمالى قروض بلغت 26,6 مليار جنيه وفرت خلالها حوالى 1,5 مليون فرصة عمل ، مشيراً إلى أن متوسط حجم الإقراض الشهري يصل إلى حوالى 386,2 مليون جنيه يوفر خلالها متوسط فرص عمل مباشرة حوالى 20,9 ألف فرصه عمل.

وأوضح وزير التنمية المحلية انه من بين الإنجازات التى نجح مشروعك في تحقيقها خلال الـ8 سنوات هى انشاء غرفة عمليات مركزية لمتابعة عمل المقرات بالمحافظات ، و توفير 260 مقر لاستقبال العملاء موزعة على جميع أنحاء الجمهورية، وإنشاء 27 مكتب لإدارة المبادرة في جميع المحافظات، وتدريب حوالي 1200 موظف من موظفي «مشروعك» على أساسيات التمويل المصرفي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمفاهيم الاساسية لها، وعمل مجموعات من الندوات والبرامج الترويجية الخاصة بمشروعك في كافة محافظات الجمهورية، فضلاً عن المشاركة وتنظيم مجموعة من المعارض لتسويق منتجات عملاء مشروعك على مستوى المحافظات.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الوزارة تدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أيضاً لخلق فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة خاصة بالقري الأكثر احتياجاً من خلال صندوق التنمية المحلية، حيث نجح الصندوق فى الفترة من يوليو 2014 وحتى 30 يونيو 2023 فى تنفيذ أكثر من 28 ألف مشروع بإجمالى استثمارات حوالى 243 مليون جنيه منها 40,1 مليون جنيه مشاركة من المستفيدين ، مشيراً الى ان اجمالى عدد المشروعات التى نفذها الصندوق للمرأة بلغ 18,3 ألف مشروع بنسبة 65,2% من المشروعات.

وفي نفس السياق ... استعرض وزير التنمية المحلية مبادرة "شغلك فى قريتك" والتى تهدف لتطوير ودعم الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقرى المصرية ، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة واتحاد الصناعات المصرية ليقوم رجال الصناعة من أعضاء اتحاد الصناعات بإنشاء مجمعات للمشروعات على أراضى ملك الدولة بقرى المحافظات، بنظام حق الإنتفاع، مشيراً إلى أن المبادرة تستهدف إنشاء حوالى 384 مجمعاً صناعياً ، وإقامة حوالى 650 مشروع متوسط و2000 مشروع صغير ومتناهى الصغر، وتوفير 230 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الموقف التنفيذى الحالى للمبادرة تم صدور قرارات التخصيص من المحافظين  وقام اتحاد الصناعات بتوفير مبلغ قيمته 60 مليون جنيه للإنشاءات، كما تم توقيع عقد تنفيذ أول مجمع بمحافظة الفيوم حيث تم تسليم أرض الفيوم لشركة أيادى وجار التنفيذ بالإضافة الى متابعة باقى المحافظات المستهدفة في المرحلة الأولي والعمل على تذليل أي تحديات أو معوقات تواجه عمليات التنفيذ لتحقق المبادرة أهدافها.

وزير التنمية المحلية هشام امنة مشروعك التنمية المحلية

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