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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مرسى سفينة نوح.. شباب من الأرمن يرفعون علم مصر على قمة جبل ارارات|شاهد

شباب مصريون على جبل
شباب مصريون على جبل ارارات

انتشرت صور لمجموعة من شباب الأرمن المصريين بعد نجاحهم في الوصول إلى قمة جبل ارارات ورفع علم مصر وعلم أرمينيا على قمته.

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وجبل ارارات هو مرسى سفينة سيدنا نوح، ويبلغ ارتفاع قمته ٥١٦٥، كما يحظى بشعبية خاصة لدى متسلقي الجبال.

 

وتعود شهرة الجبل إلى الاعتقاد بأنه كان مرسى سفينة نوح بعد الطوفان، ومنذ ذلك الحين، قامت العديد من مجموعات الاستكشاف باستكشاف المنطقة ووجدت بقايا سفينة أسطورية.  

 


ويرتبط جبل أرارات ارتباطًا وثيقًا بالثقافة والأساطير والهوية الأرمنية، ووفقًا لبعض الأساطير، فهو أيضًا المكان الذي هبطت فيه سفينة نوح.

يهيمن جبل أرارات أرمينيا على المرتفعات الأرمنية، الواقعة في منتصف الطريق تقريبًا بين بحيرة فان في جنوب غرب تركيا وبحيرة سيفان في شمال شرق أرمينيا.

وتقع جبال أرارات على الطرف الجنوبي لسهل أرارات، مما يخلق منطقة زراعية خصبة ذات مناخ دافئ.

 

جبل ارارات علم مصر الأرمن المصريين

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