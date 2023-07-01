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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

واحدة منها بـ 13 مليون جنيه | محمد رمضان يستعرض أسطول سياراته

محمد رمضان وأسطول
محمد رمضان وأسطول سياراته الخارقة 

نشر الفنان محمد رمضان بعض الصور الجديدة عبر حسابه الخاص بموقع "انستجرام"، حيث ظهر رمضان يسند على احدى السيارات الفارهة من طراز رولز رويس، بينما يظهر بجانبه أسطول من السيارات الخارقة والتي تحمل علامات تجارية لأقوى مصنّعي المحركات حول العالم.

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محمد رمضان واسطول سياراته الخارقة 

محمد رمضان يستعرض أسطول سياراته الخارقة

 

الصورة صاحبة هذا الموضوع بطلتها النسخة رولز رويس جوست، والتي تحمل الكثير من القدرات الفنية والتقنية عالية الأداء، حيث يمكنها التسارع من نقطة السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال مدة زمنية قدرها 4.8 ثانية، مع امكانية الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 250 كم/ساعة.

محمد رمضان واسطول سياراته الخارقة 

وتستمد السيارة رولز رويس جوست قوتها من محرك سعة 6800 سي سي، مكون من 12 أسطوانة، مع إمكانية ضخ قوة إجمالية قدرها 571 حصانا، وعزم أقصى للدوران يقدر بـ 850 نيوتن/متر، وناقل سرعات أوتوماتيكي بتقنية الدفع الكلي للعجلات.

محمد رمضان واسطول سياراته الخارقة 

ويبلغ سعر السيارة رولز رويس جوست في السوق السعودي نحو مليون و350 ألف ريال سعودي، فيما يعادله بالجنيه المصري نحو 11 مليون و 111 ألف جنيه، كما ظهرت ايضا السيارة افنتادور الخارقة والتي يصل سعرها إلى 2 مليون 200 الف ريال فيما يعادل 18 مليون جنيه، بالاضافة إلى النسخة ماكلارين 765LT والتي تقدم بسعر 13 مليون جنيه، إلى جانب احد اصدارات شركة فيراري والتي لايقل سعرها عن 10 ملايين جنيه.

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