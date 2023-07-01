سلعة أساسية في كل مطبخ تنقذك من أثر لدغة قنديل البحر |فيديو

قدم الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، نصائح مهمة للمواطنين لكيفية التعامل مع لدغة قنديل البحر.

وقال هاني الناظر في حواره مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :" الكثير من المواطنين يتعرضوا إلى لدغات قنديل البحر ".

وتابع هاني الناظر :" بعد التعرض للدغ من قنديل البحر على الفرد أن يغسل مكان اللدغ بمياه البحر وبعد الخروج من البحر يتم غسل مكان اللدغ بـ خل".

واكمل هاني الناظر :" لو استمر الحرقان نقوم بشراء أي كريم مضاد للالتهاب، ولو لم يتم التعامل مع لدغة القنديل يمكن أن تترك أثر يستمر لأسابيع “، مضيفا:” منغسلش مكان لدغة القنديل بمياه حلوة".