مراجعة خدمات الحجاج.. تعرف على أنشطة التضامن الاجتماعي خلال أسبوع |بالإنفوجراف والفيديو

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف والفيديو، واستعرضت من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 23 يونيو إلى 29 يونيو ، واستعرضت أبرزها في التقرير التالي:



الجمعة 23يونيو:

- رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يلتقي برئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمطوفي حجاج الدول العربية لمراجعة كافة الخدمات المقدمة للحجاج في المشاعر المقدسة لتأدية الركن الأعظم بسهولة ويسر.

- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ينفذ أنشطة توعوية داخل الشواطئ بالمحافظات الساحلية للتوعية بأضرار المخدرات في إطار فعاليات الاحتفال باليوم العالمىِ لمكافحة تعاطى المخدرات.

- برنامج وعى للتنمية المجتمعية، بالتعاون مع جمعية تحسين أوضاع المراة والطفل، ينظم دورة إعداد المدربين (TOT) حول قضايا ورسائل وعي باستهداف متدربين من محافظات سوهاج والوادى الجديدة وقنا.

السبت 24 يونيو:

- وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد اللقاء السنوي لقيادات وزارة التضامن الاجتماعي والجهات تحت مظلتها، وتعرب عن ضرورة توحيد الرؤى الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية بين كافة الكيانات، وتستعرض الإنجازات والتحديات على مدار العام المالي.

- أبناء التضامن الاجتماعي يحصدون الجوائز بالأولمبياد الخاص ببرلين، ويتأهلون للمنافسات النهائية، ووزيرة التضامن الاجتماعي تهنئهم وتعلن عن فخرها بإصرارهم على تحقيق نتائج دولية.

- المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" ينتهي من تدرب 2000 من المقبلين على الزواج من الجنسين داخل قرى حياة كريمة.

- التضامن الاجتماعي تكثف أنشطتها التوعوية بجميع المحافظات في شهر الأسرة، وتنفذ أنشطة مكثفة لبرنامج التربية الإيجابية للأطفال والنشء بمشاركة متميزة من الاهالى والرائدات.

- برنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادى يسلم 2100 مشروع متناهي الصغر بالشرقية والفيوم ويعقد جلسات تدريب من أجل التشغيل للتعاقد مع مصانع وشركات، والبرنامج يحتفى ببكورة إنتاج أصحاب المشروعات لمنتجات من صنع يديهم.

الأحد 25 يونيو:

- وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع تفاصيل انتهاء البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية من خطة التصعيد لعرفات، والوعاظ يقدمون دروسًا دينية مكثفة للحجاج لتهيئتهم لأداء الركن الأعظم في الحج.

- وزيرا التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة يستقبلان أبطال بعثة الأولمبياد الخاص بمطار القاهرة الدولي عقب عودتهم من برلين، والقباج تؤكد أن الوزارة لن تدخر جهدًا في تقديم كل الدعم لأبطال مصر من ذوي الإعاقة لتحقيق أقصاى إمكاناتهم في كل المواقع.

- محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال بالإسكندرية والوفد المرافق يلتقي بوزيرة التضامن الاجتماعي، لبحث فرص التعاون والشراكة بين الطرفين، وتقصي سبل حل مشكلات الموافقات الرسمية على مشروعات للجمعية.

- القباج وقنديل يشهدان احتفالية صندوق مكافحة وعلاج الأدمان بكلية التربية الرياضية بجامعة حلوان وتعلن انضمام 800 متطوع لرابطة المتطوعين بالصندوق، ليبلغوا 32,800 متطوع، ويكرمان الفائزين بالمسابقات الرياضية تحت شعار" أنت أقوى من المخدرات".

- وزيرة التضامن الاجتماعي توجه التدخل السريع بتكثيف حملات تجمبع وحماية الأطفال والكبار بلا مأوى أثناء احتفالات عيد الأضحى المبارك.

- التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع "الإسكوا"، تنظم ورشة عمل تحت عنوان "دمج كبار السن فى عمليات صنع القرار» فى إطار إعداد الإستراتيجية الوطنية لكبار السن.



الاثنين 26 يونيو:

- القباج تستقبل ليزلى ريد مدير الوكالة الامريكية للتنمية بمناسبة انتهاء عملها بمصر، وتشكرها على تقديمها الدعم في قضايا التمكين الاقتصادي للمرأة ومجابهة جميع أنواع العنف ضد الفتيات والنساء، وتستطلع التعاون مع القيادة الجديدة للوكالة في مصر.

- نجاح خطة تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية إلى عرفات، والقباج تطمئن على سلامة الحجيج بعد وصولهم إلى المشاعر المقدسة استعدادًا لأداء الركن الأعظم وسط حالة معنوية مرتفعة للحجاج.

- الهلال الأحمر المصرى يتدخل فور انهيار عقار الإسكندرية، ويقدم الإسعافات الأولية والدعم النفسي لمساندة ودعم المتضررين والمصابين، والتضامن ترصد التعويضات لتقديمها لأسر الضحايا على الفور.

- المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات بمحافظة الفيوم، ينظمان ندوة حول "الزيادة السكانية وتأثيرها على التنمية المستدامة"، والندوة تناقش الأسباب وتداعيات الظاهرة على تقدم مؤشرات التنمية.

الثلاثاء 27 يونيو:

- التضامن الاجتماعي تتعاون مع وكالة التنمية الأمريكية لتوفير 250 منحة دراسية بالجامعة الأمريكية لأبناء "تكافل وكرامة"، تأكيدًا على تكافؤ الفرص التعليمية ونجاح برامج الحماية الاجتماعية، ونهاية التقديم 2 يوليو المقبل.

- وزيرة التضامن الاجتماعىُ تعلن استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023" خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

- نجاح نفرة حجاج الجمعيات الأهلية بعد غروب شمس يوم عرفات إلى المزدلفة، وأستاذ أيمن عبد الموجود رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يصرح بأن الحالة الصحية الجيدة لضيوف الرحمن وادائهم للمناسك في يسر وسهولة.

- برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية يتعاون مع الجمعية المصرية لمبادرات المجتمع للتنمية بأسوان، لتنظيم دورة إعداد المدربين (TOT) حول قضايا ورسائل "وعي" باستهداف متدربين من الجمعيات الاهلية الشريكة بمحافظات اسوان والاقصر والبحر الأحمر.

- دعما للأسر الأولى بالرعاية في استقبال عيد الأضحى المبارك، التضامن الاجتماعي تتعاون مع الجمعيات الأهلية لتخصيص رؤوس ماشية وعشرات الأطنان من اللحوم لمساعدة الأسر بالرعاية.

الأربعاء 28 يونيو:

- بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وزيرة التضامن الاجتماعي توجه بصرف مبلغ 16 مليون جنيه للأبناء الخريجين والمودعين بدور الرعاية الاجتماعية، لشراء كساء العيد وإدخال الفرحة على قلوبهم.

- أنشطة ترفيهية ورياضية داخل مراكز العزيمة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والمتعافون يبتكرون مجسمات الكعبة الشريفة داخل ورش التدريب، في إطار احتفالات عيد الأضحى المبارك.

- حجاج بيت الله الحرام من الجمعيات الأهلية يواصلون رمي الجمرات، ووزيرة التضامن الاجتماعي تهنئهم بحلول عيد الاضحى المبارك ..وتطمئن على تقديم كافة الخدمات لهم في المشاعر المقدسة.

الخميس29 يونيو:

- احتفالا بعيد الأضحى المبارك، مديريات التضامن الاجتماعى تنظم زيارات لدور الرعاية على مستوى المحافظات ومشاركة الأبناء والنزلاء احتفالاتهم.

- للعام الرابع على التوالي، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ينفذ مبادرة " عيدك أحلى بدون دخان " لتوعية الشباب والأطفال بالمفاهيم المغلوطة عن المخدرات والتدخين.

- رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية ؛ يصرح بانتهاء حجاج بيت الله الحرام من الجمعيات الأهلية من المتعجلين من رمي الجمرات ونفرة حجاج الجمعيات المتعجلين من منى إلى مكة المكرمة.

- في احتفالية موسعة، وبحضور محافظ السويس، التضامن الاجتماعى تتعاون مع مؤسسة حياة كريمة لتوزيع مساعدات مادية وعينية، ولتسليم 50 عروسة من الاسر الأولى بالرعاية الأجهزة الكهربائية.

https://fb.watch/lw8JMB1x3M/?mibextid=6aamW6