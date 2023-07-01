عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من غرفتها .. أول فيديو لـ غادة عبد الرازق بعد إعلان طلاقها

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، في أول ظهور لها بعد إعلان طلاقها من مدير التصوير هيثم زنيتا. 

وظهرت غادة عبد الرازق، في مقطع الفيديو من داخل غرفتها، ولم تتحدث بأي كلمة في الفيديو الذي كان مدته ثوان معدودة. 

واستعانت غادة عبد الرازق، بموسيقى مع مقطع الفيديو الذي نشرته، وظهرت فيه مرتدية نظارة نظر، وملابس منزل، وقامت بغلق التعليقات على الفيديو. 

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا 

 

غادة عبد الرازق بعد الطلاق

ألغت النجمة غادة عبد الرازق متابعة زوجها هيثم زنيتا بعد انفصالهما الأيام الماضية.

وقامت غادة بحذف صورها مع زوجها السابق وإلغاء متابعته عبر حسابها على إنستجرام.

 

طلاق غادة عبد الرازق 

علم صدى البلد ان الانفصال قد تم رسميا بين النجمة غادة عبد الرازق وزوجها هيثم زنيتا بعد زواج دام لأكثر من عامين.

وقرر الثنائي الانفصال على الرغم من ظهورهما منذ فترة قريبة في احدى الرحلات خارج مصر.


غادة عبد الرازق

وأعلنت غادة عبدالرازق في وقت سابق، انفصالها عن زوجها هيثم زنيتا، مؤكدة أن قرار الانفصال جاء بشكل هادئ وراقي، بعيدًا عن إثارة الجدل، حيث تم الإعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي «فيس بوك» ولكنها عادا بعدها بأيام .

وتزوج هيثم زنيتا من غادة قبل عامين وبالتحديد عام 2020، حيث أعلنا خبر الارتباط أثناء تصويرها مسلسل "سلطانة المعز".

 

من هو هيثم زنيتا؟

يعد هيثم زنيتا مدير تصوير مشهور، شارك في أعمال درامية كثيرة، بالإضافة إلى كليبات غنائية ومن أبرزها فيديو كليب المطربة أصالة نصري الذي حمل عنوان "شامخ".

بدأت قصة تعارف هيثم وغادة على بعضهما في كواليس مسلسل "حكاية حياة" عام 2013، كما شاركها بالتصوير في عدد من الأعمال الأخرى، التي لعبت بطولتها غادة ومنها: مسلسل سلطانة المعز، ومسلسل لحم الغزال، وفيلم ليلة البيبي دول.

شاركها أيضا العمل كمدير تصوير في عدد من الأعمال الدرامية الأخيرة، منها مسلسل "سلطانة العز" الذي عُرض في دراما رمضان 2020، حيث تزوجا خلال كواليس تصوير هذا المسلسل.


غادة عبد الرازق وزوجها

ويعد هيثم زنيتا هو الزوج رقم 12 للفنانة غادة عبدالرازق، حيث كان يصغرها بـ 10 سنوات تقريبا، وفقا لما تداوله البعض، دون تأكيدات حول هذا الأمر.

كان الظهور الأخير للثنائي معا في نهاية شهر نوفمبر الماضي، حينما نشرت غادة عبدالرازق، مجموعة من الصور تجمعها بزوجها خلال رحلتهما معا إلى باريس، إلا أن هذه الصور وغيرها لم تعد متاحة الآن

غادة عبد الرازق الفنانة غادة عبد الرازق طلاق غادة عبد الرازق أعمال غادة عبد الرازق صور غادة عبد الرازق فيديوهات غادة عبد الرازق فيديو غادة عبد الرازق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا .. طلاق غادة عبد الرازق من هيثم زنيتا بعد زواج عامين

فضيحة تهز السيدة زينب .. مدرب لياقة بدنية وطالب صورا طالبة عارية في أحضانهما

فرج عامر يعلن مفاجأة بشأن بن شرقي .. شاهد

خلال أيام.. حسم رسوم السحب والإيداع في البنوك| تفاصيل

الجزيرة الإماراتي يضع شرطًا صادمًا أمام أي نادٍ يطلب ضم بن شرقي

السد العالي حصن مصر المنيع من خطر الملء الرابع لسد النهضة.. شراقي يوضح التفاصيل

جزار يعلق لحوم الأضاحي على عمود مونوريل.. والسلطات تتحرك| صور

يعادل حجم إنتاج ظهر | الإعلان عن اكتشاف حقل غاز جديد خلال الفترة المقبلة.. فيديو

موضوعات متعلقة

في ذكرى رحيله.. سر طلاق عز الدين ذو الفقار وفاتن حمامة

الإعلامية لمياء فهمي عبد الحميد تنفي إصابتها بالسرطان في مقطع فيديو

«البعبع» .. جان رامز يحتل تريند تويتر بعد أيام من طرح الفيلم

في ذكراه.. قصة مواجهة وحيد حامد لـ الإخوان وقت سلطتهم

بسكوتاية.. حسن شاكوش وصافينار يشعلان حفل الساحل الشمالي |شاهد

أسمته «راشد».. ديانا كرزون تضع مولودها الثاني

إلهام شاهين: 30 يونيو يوم تاريخي في حياة المصريين

تستعد لتصوير عمل عربي كبير.. فاطمة ناصر بإطلالة جذابة من دبي

ترشيحاتنا

سعر الذهب عيار 14 اليوم 2-7-2023

ترامب: بايدن يقودنا إلى حرب عالمية ثالثة

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. السد العالي حصن مصر المائي المنيع

الأغلى من BMW بالسوق المصري .. M8 2023 اعرف سعرها الآن

أخبار تهمك| تحذير عاجل من الأرصاد.. اكتشاف حقل غاز جديد.. والبنتاجون يحسم جدل المنطاد الصيني

شوط أول سلبي بين منتخب مصر الأولمبي والجابون في أمم إفريقيا تحت 23 سنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طحينة للمشويات زي المطاعم

أحدث حلويات عيد الأضحى.. طريقة عمل حلوى المسخسخة بمكونات سهلة وسريعة

فوائد الفاصوليا الخضراء.. تحميك من أمراض خطيرة

بعد عصيان إمام عاشور ورفض العودة لناديه|بماذا أغرى الأهلي نجم ميتلاند الدنماركي للتوقيع؟

فيديو

من غرفتها .. أول فيديو لـ غادة عبد الرازق بعد إعلان طلاقها

«ميتيلاند» يتخذ هذا الإجراء ضد إمام عاشور.. والغندور يكشف عن مفاجأة|فيديو جراف

معجزات إلهية.. أسرار وفوائد لا تصدق عن ماء زمزم/ فيديو جراف

مطلعش زي ما اتقال|وفاة مدير مدرسة أثناء عمله الإضافي كعامل بناء.. ما الحقيقة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ