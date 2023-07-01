من غرفتها .. أول فيديو لـ غادة عبد الرازق بعد إعلان طلاقها

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، في أول ظهور لها بعد إعلان طلاقها من مدير التصوير هيثم زنيتا.

وظهرت غادة عبد الرازق، في مقطع الفيديو من داخل غرفتها، ولم تتحدث بأي كلمة في الفيديو الذي كان مدته ثوان معدودة.

واستعانت غادة عبد الرازق، بموسيقى مع مقطع الفيديو الذي نشرته، وظهرت فيه مرتدية نظارة نظر، وملابس منزل، وقامت بغلق التعليقات على الفيديو.

غادة عبد الرازق بعد الطلاق

ألغت النجمة غادة عبد الرازق متابعة زوجها هيثم زنيتا بعد انفصالهما الأيام الماضية.

وقامت غادة بحذف صورها مع زوجها السابق وإلغاء متابعته عبر حسابها على إنستجرام.

طلاق غادة عبد الرازق

علم صدى البلد ان الانفصال قد تم رسميا بين النجمة غادة عبد الرازق وزوجها هيثم زنيتا بعد زواج دام لأكثر من عامين.

وقرر الثنائي الانفصال على الرغم من ظهورهما منذ فترة قريبة في احدى الرحلات خارج مصر.



غادة عبد الرازق

وأعلنت غادة عبدالرازق في وقت سابق، انفصالها عن زوجها هيثم زنيتا، مؤكدة أن قرار الانفصال جاء بشكل هادئ وراقي، بعيدًا عن إثارة الجدل، حيث تم الإعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي «فيس بوك» ولكنها عادا بعدها بأيام .

وتزوج هيثم زنيتا من غادة قبل عامين وبالتحديد عام 2020، حيث أعلنا خبر الارتباط أثناء تصويرها مسلسل "سلطانة المعز".

من هو هيثم زنيتا؟

يعد هيثم زنيتا مدير تصوير مشهور، شارك في أعمال درامية كثيرة، بالإضافة إلى كليبات غنائية ومن أبرزها فيديو كليب المطربة أصالة نصري الذي حمل عنوان "شامخ".

بدأت قصة تعارف هيثم وغادة على بعضهما في كواليس مسلسل "حكاية حياة" عام 2013، كما شاركها بالتصوير في عدد من الأعمال الأخرى، التي لعبت بطولتها غادة ومنها: مسلسل سلطانة المعز، ومسلسل لحم الغزال، وفيلم ليلة البيبي دول.

شاركها أيضا العمل كمدير تصوير في عدد من الأعمال الدرامية الأخيرة، منها مسلسل "سلطانة العز" الذي عُرض في دراما رمضان 2020، حيث تزوجا خلال كواليس تصوير هذا المسلسل.



غادة عبد الرازق وزوجها

ويعد هيثم زنيتا هو الزوج رقم 12 للفنانة غادة عبدالرازق، حيث كان يصغرها بـ 10 سنوات تقريبا، وفقا لما تداوله البعض، دون تأكيدات حول هذا الأمر.

كان الظهور الأخير للثنائي معا في نهاية شهر نوفمبر الماضي، حينما نشرت غادة عبدالرازق، مجموعة من الصور تجمعها بزوجها خلال رحلتهما معا إلى باريس، إلا أن هذه الصور وغيرها لم تعد متاحة الآن