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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء الهم والحزن والضيق والتعب والغم

دعاء الهم
دعاء الهم

دعاء الهم والحزن والضيق والتعب والغم سنة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فكل من هو مهموم عليه الدعاء والتضرع بيقين  لتفريج الهم والحزن والضيق والغم والتعب، والدعاء أيضا يكفر عن السيئات كما أن دعاء الهم والحزن والغم  من الامور التي تجعل  المسلم قادرا على تخطي الهموم، ويفتح للعبد بابًا مغلقا ، وفي دعاء الهم والحزن والضيق  سعادة وتوبة وبعد عن الحزن ، لذا علينا التوجه إلى الله فهو الوحيد القادر على رفع وازالة الهموم .

ونقول في دعاء الهم والحزن والضيق والتعب والغم اللهم إني أرجو فيك رحمتك، فلا تكلني لنفسي طرفة عين، فسبحانك اللهم أصلح شأني كله.. لا إله إلا أنت العزيز القدير.

-اللهم رب العرش العظيم بك استعنت وعليك توكلت، فيا رب السماوات والكون أصرف عني كل شر، وارزقني كل الخير، اللهم أشرح لي صدري، ويسر لي أمري، يا مجيب الدعوات ويا كاشف الهم ويا مهون الصعاب أزل عني غمتي وفرج لي همي.

 -اللهم أني أسألك أن تفرج عني كل هم وكل حزن يا أرحم الراحمين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك ربي العظيم، رب السماوات والأرض، ورب العرش العظيم، اللهم إني أسألك بكل ما علمته وما لم أعلمه أن تزيل عني الهم والحزن، وأن تفرق بيني وبين العجز والكسل، وأعوذ بك من غلبة الرجال. اللهم دعوة ذي النون وهو في بطن الحوت: فلا إله إلا أنت سبحانك ربي إني كنت من الظالمين.

-روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال صلّى الله عليه وسلّم: ما مِن أحدٍ يَدعو بدعاءٍ إلَّا آتاه اللهُ ما سألَ أو كفَّ عنه من السُّوءِ مثلَه ما لم يدْعُ بإثمٍ أو قَطيعةِ رَحمٍ.
 

حديث زوال الهم
حديث زوال الهم، روي عن أبيّ بن كعب أنّه قال: كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذا ذهب ثُلُثَا الليلِ قام فقال يا أيُّها الناسُ اذكُروا اللهَ اذكروا اللهَ جاءتِ الراجفةُ تَتْبَعُها الرادِفَةُ جاء الموتُ بما فيه جاء الموتُ بما فيه قال أُبَيٌّ قلْتُ يا رسولَ اللهِ إِنَّي أُكْثِرُ الصلاةَ عليْكَ فكم أجعَلُ لكَ من صلاتِي فقال ما شِئْتَ قال قلتُ الربعَ قال ما شئْتَ فإِنْ زدتَّ فهو خيرٌ لكَ قلتُ النصفَ قال ما شئتَ فإِنْ زدتَّ فهو خيرٌ لكَ قال قلْتُ فالثلثينِ قال ما شئْتَ فإِنْ زدتَّ فهو خيرٌ لكَ قلتُ أجعلُ لكَ صلاتي كلَّها قال: إذًا تُكْفَى همَّكَ ويغفرْ لكَ ذنبُكَ، تلك مثال واحد فقط كذكر أو دعاء لزوال الهم والغم.

ونقول في دعاء زوال الهم اللهمَّ إنِّي أسْألُكَ بأنَّ لكَ الحَمدَ لا إلَهَ إلَّا أنتَ، المنَّانُ، بَديعُ السَّمواتِ والأرْضِ، ذا الجَلالِ والإكْرامِ، يا حَيُّ يا قَيُّومُ، إنِّي أسألُكَ.
-قُلِ اللَّهمَّ اكفِني بحلالِك عن حرامِك واغنِني بفضلِك عمَّن سواك
-اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك.. فاللهم إني أسألك أن تعدل في حكمك، اللهم إني أسألك بكل أسم هو لك وأنزلته في كتابك استأثرت به في علم الغيب أو علمته لأحد من عبادك أن تجعل من القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وذهاب غمي وهمي.
- اللهم لا تجعل لنا من كل هم إلا مخرجًا، وأجعل من كل ضيق فرجا.
-يا لطيف، يا لطيف، يا لطيف، الطف بِي بلطفك الخفي، وأعني بقدرتك، اللهم إني أنتظر فرجك، وأرقب لُطفك، فالطف بي، ولا تكلني، إلى نفسي ولا إلى غيرك، لا إله إلا الله الرحمن الرحيم، اللهم إني أنزلتُ بك حاجتي كُلها، الظاهرة والباطنة. اللهم اكفني ما أهمني، وما لا أهتم له.
اللهمّ إنّي عبِدك ابن عبدك ابن أمتِك، ناصيتي بيدكِ، ماضٍ في حكمِك، عدلٌ في قِضائك، أسألك بكِلّ اسمٍ هو لك سمّيتِ به نفسك أو أنزلتهِ في كتابك أو علّمِته أحداً من خلقِك أو استأثرت به فيِ علم الغيب عندِك أن تجعل القرآِن ربيع قلبي، ونور صِدري، وجلاء حزِني، وِذهاِب همّي.
- اللهم دبر لنا أمورنا ويسر لنا حالنا فلا ميسر لنا إلا سواك.
- اللهم يا مالك الملك يا من تعطيه لمن تشاء وتنزعه ممن تشاء، يا من تذل من تشاء وتعز من تشاء.
- اللهم يا من بيده مقاليد كل شيء.. يا من بيده الخير والرحمة بالدنيا والآخرة أرحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. اللهم رب الكون أسألك بأن تكفني بحلالك عن حرامك، وأن تغنيني بفضلك عمن سواك.
- اللهم يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم أسألك أن تبدل الهم والحزن بفرحة وفرج قريب.

دعاء اليأس
- اللهم زودني بالتقوى، واغفر لي ذنبي، ووجهني للخير أينما توجهت، اللهم يسرني لليسرى، وجنبني العسرى، اللهم اجعل لي من كل ما أهمني وكربني سواء من أمر دنياي وآخرتي فرجًا ومخرجًا، وارزقني من حيث لا أحتسب، واغفر لي ذنوبي، وثبت رجاك في قلبي، واقطعه ممن سِواك، حتى لا أرجو أحدًا غيرك، يا من يكتفي من خلقه جميعًا، ولا يكتفي منه أحد من خلقه، يا أحد، من لا أحد له انقطع الرجاء إلا منك.
-أغثني، أغثني، يا عزيز يا حميد، يا ذا العرش المجيد، اصرف عني شر كل جبار عنيد.
-ربّي لا تكلنيِ إلى أحد، ولا تحِوّجني إلى أحد، وأغننِي عن كلّ أحد، يا مِن إليه المستند، وعلِيه المعتمد، وهو الواِحد الفرد الصّمد، لا شِريك له ولا ولد، خذِ بيدي من الضّلاِل إلى الرّشد، وِنجّني من كلّ ضيِقٍ ونكد.
- اللهمّ إنّي أسألكِ موجبات رحمتِك، وعزائم مغفِرتك، والغنيمة منِ كلّ برّ، والسّلامة منِ كلّ إثم، والفوز باِلجنّة، والنّجاة مِن النّار، لا تدع لِي ذنباً إلّا غفِرته، ولا همّاً إلّا فرّجتهِ، ولا حاجةً من حِوائج الدّنيا هي لك رِضا إلّا قضيتها برِحمتك يا أرحم الرّاحمِين.
-يا لطيف، يا لطيف، يا لطيف، اللطف بِي بلطفك الخفي، واعني بقدرتك، اللهم إني أنتظر فرجك، وأرقب لُطفك، فالطف بي، ولا تكلني، إلى نفسي ولا إلى غيرك، لا إله إلا الله الرحمن الرحيم.
- اللهم أصرف عني شر كل جبار عنيد، اللهم إنك تعلم أنني على إساءتي وظلمي وإسرافي لم أجعل لك ولدًا ولا ندًا، ولا صاحبة ولا كفوًا أحد، فإن تُعذب فأنا عبدك، وإن تغفر فإنك العزيز الحكيم.
 اللهم إنك تعلم أنني على إساءتي وظلمي وإسرافي لم أجعل لك ولدًا ولا ندًا، ولا صاحبة ولا كفوًا أحد، فإن تُعذب فأنا عبدك، وإن تغفر فإنك العزيز الحكيم.
- اللهم إني أسألك يا من لا تغلطه المسائل، يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا يبرمه إلحاح الملحين، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء.
 اللهم اكشف عني وعن كل المسلمين كل شدة وضيق وكرب، اللهم أسألك فرجًا قريبًا، وكف عني ما أطيق، وما لا أطيق، اللهم فرج عني وعن كل المسلمين كل هم وغم، وأخرجني والمسلمين من كل كرب وحزن.
-اللهم إني أسألك، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، مجيب دعوة المضطر، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها، أسألك أن ترحمني برحمةٍ من عندك تُغنني بها عن رحمة من سواك، اللهم املأ قلبي بكلّ ما فيه الخير لي.
-اللهم أشرح صدري و أزل همّي وارح قلبي ربي استودعتك قلبي من الحزن والهم فأبعد عني الضيق يارب. أجمل أن تقول في بداية يومك، اللهم بارك لنا في يومنا واجعله شاهداً لنا لا علينا ربّ متعنا براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال وصحة الأبدان. 

دعاء الهم والحزن حديث زوال الهم دعاء اليأس دعاء الهم والكرب

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