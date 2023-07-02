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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عودة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية في هذا الموعد

صدى البلد

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن موعد عودة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى القاهرة.

قالت القباج إن يوم غدٍ الاثنين الموافق ٣ يوليو الجاري؛ سيكون موعد أول أفواج حجاج محافظات الجيزة والإسماعيلية والمنوفية وعددهم 500 حاجًا من مطار جدة إلى القاهرة.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المؤسسة القومية لتيسير الحج وضعت جداول التفويج قبل بدء موسم الحج ، وتم على تقسيم حجاج الجمعيات الأهلية إلى مجموعتين؛ المجموعة الأولى بدأت من المدينة المنورة، ثم سافرت إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، على أن تسافر مباشرة عقب انتهاء المناسك إلى القاهرة من مطار جدة، أما المجموعة الثانية، فبدأت رحلتها من مكة المكرمة، ثم تسافر إلى المدينة المنورة عقب أدائها مناسك الحج، على أن تعود إلى القاهرة من مطار المدينة المنورة.

التنسيق مع شركة مصر للطيران

وأكد أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية أن إدارة البعثة ستبدأ في تفويج المجموعة التي بدأت رحلتها من مكة المكرمة، إلى المدينة المنورة، بداية من اليوم الأحد الموافق 2 يوليو، وهم حجاج محافظات القاهرة وجنوب سيناء والفيوم والقليوبية، على أن يتم استكمال تفويجهم تواليا إلى المدينة المنورة، وأن البعثة نسقت مع شركة مصر للطيران لنقل حجاجنا العائدين إلى القاهرة وتفويجهم للمطار قبل موعد السفر وفقا للوقت المحدد من قبل شركة مصر للطيران ، كما توفّر البعثة خدمة نقل  للحجاج منذ خروجهم من الغرف، وحتى المدينة المنورة أو جدة، واستعدت البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، للبدء فى تنفيذ خطة تفويج الحجاج الى القاهرة، كما بدأ الحجاج فى توديع البيت الحرام، وهو آخر ما يفعله الحاج قبيل سفره من مكة بعد انتهاء المناسك.

عودة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية عودة أول أفواج حجاج الجمعيات وزيرة التضامن القباج

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